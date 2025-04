Miért rettegnek Magyar Péterék a vagyonnyilatkozattól?

Brüsszel kérése

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a múlt hónapban adta meg Hidvéghi Balázs (Fidesz) és Juhász Hajnalka (KDNP) azt a törvényjavaslatot, amely a hazai átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ír elő a magyar európai parlamenti képviselők számára.

Az elmúlt években az Európai Parlament egyes képviselőivel, magas rangú tisztségviselőivel összefüggésbe hozható korrupciós botrányok rávilágítottak arra, hogy a brüsszeli átláthatósági mechanizmusok nem nyújtanak megfelelő garanciát a közélet tisztaságának megteremtéséhez.

– írják a törvényjavaslatban. Hozzátették: „A közbizalom helyreállítása és megerősítése érdekében a tagállamoknak fokozott felelősségük van saját képviselőik elszámoltathatóságának biztosításában.”

Ezt szolgálja a magyar vagyonnyilatkozati rendszer is, amely a legszigorúbbak közé tartozik.

Az ebből fakadó kötelezettségek eddig nem vonatkoztak az európai parlamenti képviselőkre, a törvény ezért a hazai átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ír elő az európai parlamenti képviselők számára.

A magyar szabályozás tehát európai szinten is a legszigorúbbak közé tartozik. Bár korábban az uniós integráció erősítése miatt átálltunk az Európai Parlamentben használt rendszerre, végül ugyanezzel az indokkal, kifejezetten Brüsszel kérésére vezettük vissza a régi, most is használatos rendszert.