Brüsszel meggondolta magát: mégis az a vagyonnyilatkozati rendszer jó, amit korábban bíráltak

Bár az Országgyűlés alig néhány hónapja módosította a vagyonnyilatkozati rendszert – az Európai Parlament (EP) jóval egyszerűbb szabályaihoz igazítva azt – most Brüsszel mégis a korábbi gyakorlat visszaállítását követeli hazánktól. Ennek fényében meglehetősen ironikus, hogy az unió liberális elitje hosszú éveken keresztül bírálta a magyar vagyonnyilatkozati rendszert, amelyről most lényegében elismerték, hogy jobb az EP-ben alkalmazottnál.

Muníció Sargentininek

A legátfogóbb bírálatot – amely a Magyarország lejáratására készült Sargentini-jelentést is munícióval látta el – az Európa Tanács keretében működő Korrupcióellenes Államok Csoportja (GRECO) fogalmazta meg. A a 2015-ös jelentésben azt kritizálták, hogy a nyilatkozatok tartalmát a hatóság csak megalapozott bejelentés esetén ellenőrzi, s azt is szóvá tették, hogy a családtagok nyilatkozatai nem nyilvánosak, azokat szintén csak akkor vizsgálja a hatóság, ha valaki kezdeményezést tesz egy képviselővel szemben. Azt is sérelmezték, hogy a pénzügyi érdekeltségek regisztrálása mellett a vagyonnyilatkozatok nem vizsgálták „az összeférhetetlenség szempontjából releváns, már lényeges kapcsolatokat”. Azt azonban nem fejtették ki, hogy utóbbi alatt mit értendő. Úgy vélték továbbá, hogy a „nyilvánosság” azért nem tudja vizsgálni a dokumentumokat, mert azok sokszor kézzel írottak. A Sargentini-jelentésben pedig például azt szorgalmazták, hogy a vagyonnyilatkozatokat „online is hozzák nyilvánosságra”, holott azok bárki számára elérhetők az Országgyűlés honlapján.

A brüsszeli testületek mellett a hazai balliberális pártok, a baráti sajtójuk, valamint a Soros-NGO-k is támadták a vagyonnyilatkozatok magyar rendszerét. A Gyurcsány Ferenc vezette DK például már 2015-ben is azt sulykolta, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer „alkalmatlan arra, hogy a korrupt kormány politikusainak vagyonosodása átlátható és követhető legyen.”

A Soros György finanszírozta Transparency International Magyarország egyebek mellett az állítólagos „széttagoltsága” és a „hatékonyság hiánya” miatt támadta a vagyonbevallási rendszert egy 2016 nyarán készített tanulmányában, s az „érdemi szankciók hiányát” is kifogásolták.