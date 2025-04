Szijjártó Péter: Egyetlenegy háborúpárti javaslatot sem támogatunk

Mint fogalmazott, az „első kézből Brüsszelből” érkezett hírek szerint az EU nemcsak az ukrán csatlakozási folyamatot gyorsítaná, hanem újabb pénzügyi és katonai támogatásokat is biztosítana Kijev számára. Szijjártó Péter szerint nem szabad támogatni a háborúpárti javaslatokat.

Szijjártó Péter szerint nem szabad támogatni Brüsszel terveit

Fotó: Facebook/ Szijjártó Péter

Szijjártó Péter összefoglalta az EU terveit

A tárcavezető elmondta, hogy mik az Európai Unió tervei Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban. Az Európai Unió még az idei évben 40 milliárd euró pénzügyi támogatást nyújtana Ukrajnának, elsősorban fegyvervásárlásra, valamint kétmillió darab lőszert szállítana ötmilliárd euró értékben. A tervek között szerepel katonai tanácsadók kiküldése is Kijevbe annak a missziónak a keretében, amelyet eredetileg ukrán katonák kiképzésére hoztak létre. Emellett készül a 17. szankciós csomag is, amely a külgazdasági és külügyminiszter szerint minden eddiginél nagyobb és robusztusabb lenne. A brüsszeli vezetés célja az is, hogy még az idei évben megnyissa Ukrajnával az összes csatlakozási fejezetet, lényegében felgyorsítva az ország uniós integrációját. Szijjártó szerint ezek a lépések egyértelműen háborúpárti döntések, amelyek nem szolgálják Európa biztonságát, sőt tovább súlyosbíthatják a helyzetet.

Ezzel szemben vagyunk mi, magyarok. Akik a béke pártján állunk, és akik egyetlenegy háborúpárti javaslatot sem támogatunk

– zárta bejegyzését.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)