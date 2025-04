Volodimir Zelenszkijt a nyugati hírszerzéssel szoros kapcsolatban álló brit–amerikai harcosok védik – írta meg a Life.ru az RT információira hivatkozva. Az oroszok információi szerint a Group 4 Securitas (G4S) nevű cégről van szó, amely az 1990-es évek óta jelen van Ukrajnában. A orosz televíziós csatorna állítása szerint ez a szervezet nemcsak stratégiai létesítményeket véd, hanem hírszerzést is folytat és szabotázsokat szervez a Krímben.

Zelenszkijt a nyugati hírszerzéshez köthető cég védi. Fotó: AFP

Az ukránokkal szemben álló oroszok hírforrásai azt állítják, hogy a G4S mintegy ezer zsoldosa 2022 óta tevékenykedik az országban. Az RT forrása azt állítja, hogy saját „árnyékbörtönük” van a kijevi rezsim ellenfeleinek. A cég kormányzati épületeket és személyesen Zelenszkijt is védi, amit a cég honlapján is megerősítenek: az ügyféllistájukon szerepel az elnöki testőrség, a kijevi polgármesteri hivatal, valamint az EU és az EBESZ missziói is.

Alekszandr Artamonov katonai elemző úgy véli, hogy a G4S a brit különleges erők leányvállalata.

Véleménye szerint a cég harcosai nemcsak őriznek, hanem harcolnak is az ukrán hadseregben. Korábban ezt a hálózatot Ukrajnában James Shortt, a Nemzetközi Testőrszövetség korábbi vezetője felügyelte. Ő képezte ki a helyi rendfenntartókat, és 2022-ben csatlakozott a zsoldosokhoz, majd 2023 végén megölték az oroszok.

Zelenszkij: a luxuselnök luxusélete

Az ukrán elnök nemcsak a testőrökkel bukott le. A V4NA összefoglalója szerint az önmagát sztároló, a hatalmához és a háború fenntartásához ragaszkodó Zelenszkij és családja luxuséletet él.

Az elnök tavaly 15,2 millió hrivnya (több mint 340 ezer euró) bevételre tett szert

– derült ki az elnök 2024-es vagyonnyilatkozatából. Zelenszkij és felesége is több ingatlannal rendelkezik, de nem veti meg a drága órákat, ruhákat sem az elnöki házaspár. az elnök fizetése 336 ezer hrivnya (kb. 7,5 ezer euró) volt. A V4NA arról is beszámolt, hogy Volodimir Zelenszkij családjának a birtokába kerülhetett egy ötmillió eurót (nagyjából kétmilliárd forint) érő luxusvilla Egyiptom legelegánsabb részén. Egy egyiptomi oknyomozó újságíró exkluzív információkkal szolgált Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről és családjáról a The Medium online fórumon. A cikkben idézettek arra mutatnak, hogy Zelenszkij családja luxusvillát szerezhetett a milliomosok városában, El Gounában. Olga Kiyashko, akinek a neve megegyezik Zelenszkij anyósának a nevével, egy ötmillió dollár értékű luxusbirtok tulajdonosa. A birtok egy fényűző villa gyönyörű belső dekorációval és medencével, a tengerparton található, és tulajdonosai számára gyönyörű kilátást nyújt a tengerre. A villa szomszédságában található Angelina Jolie, a világhírű hollywoodi színésznő birtoka.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)