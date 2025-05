Megfenyegették az orosz tárgyalóküldöttség vezetőjének családját

A Kreml szóvivője szerint a fenyegetések nem közvetlenül Megyinszkijt célozzák, hanem a családtagjait, amit teljesen példátlan esetnek nevezett, írja az RBC.ru.

Megyinszkij az ukrajnai háború kapcsán folytatott korábbi orosz–ukrán tárgyalásokon – többek között a 2022-es isztambulin is – képviselte Moszkvát. Most azonban Vlagyimir Szolovjov orosz televíziós műsorvezető arról számolt be, hogy Megyinszkij és családja az ukrán oldalról származó fenyegetéseket kap.