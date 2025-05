Warren Davidson: Sokan örülnek annak, hogy Donald Trump lett ismételten az amerikai elnök

A CPAC Hungary vendégeként szólalt fel Warren Davidson kongresszusi képviselő az Egyesült Államokból, aki Ohió államát képviselte Magyarországon.

A CPAC Hungary a világ minden tájáról bevonzotta a patriótákat.

Fotó: Csudai Sándor

Sokan tudják talán Magyarországon, hogy Ohióban az egyik legnagyobb közösség, az a magyar közösség

– kezdte beszédét a kongresszusi képviselő. Azzal folytatta, hogy világszerte sokan örülnek annak, hogy Donald Trump lett ismételten az amerikai elnök, elmondta, hogy ez olyan Ohiónak olyan, mintha egy nagy terhet vettek le volna róla. A lehető legjobb dolog történt:

négy hónap alatt biztonságossá vált a határ, egy koncentrált hadsereg védi az országot, saját érdekei és nem a globalista napirend vezéreli az országot, deportálják az illegális bevándorlókat, a bűnözőket bezárják, az oktatás arra koncentrál, hogy tényleges tudást adjon át a gyerekeknek, ne a woke-ideológiát.

Hangot adott véleményének, miszerint a dolgok jó irányba haladnak és nagyon nagy lendület tapasztalható a Trump-adminisztráció részéről. A kongresszusban viszont nincs akkora lendület. Elmesélte, hogy amikor a gimnáziumban végzett, rögtön bevonult a hadseregbe:

Németországban állomásoztam 1989-ben. Ott voltam akkor, amikor vége lett a hidegháborúnak, ezért akkoriban azonban átléptem a határt, a kelet-berlini határt, találkoztam Nyugat-Berlinben emberekkel, akik az első óráit élték át a szabadságnak és megértették, hogy hazudtak nekik.

Azzal folyttata, hogy a 40 év kommunizmus az, ami most a globalista napirenden is megjelenik. Nyugat-Európában vannak emberek, politikusok, akik Magyarországra jönnek, mert itt kapnak politikai menedékjogot. Magyarország tett valamit, ami ritkán történik. Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt azt gondolom, hogy egy inspiráló forradalom következett be – fogalmazott.

Ohio állam most már republikánusabb, mint egyes ismert konzervatív államok, majd elégedettlenségének adott hangot:

Nem fogadjuk azt el, hogy nem tudunk különbséget tenni egy nő és egy férfi között.

Ezután kifejtette, hogy ez egy támadás, nem csak a család ellen. Ez az egy támadás azon gondolat ellen, hogy van egy teremtő és hogy kezdetben teremtette a nőt és a férfit.

Elutaztam Londonba, Brüsszelbe, Bázelbe, Svájcba, és minden nemzeti bank, köztük egyébként az amerikai Federal Reserve is világszerte azon dolgozik, hogy egy központi banki digitális fizetőeszközt vezessen be.

Ez egy disztópikus eszköz, amit nagyon sok könyvben, sőt a Szentírásban is látunk, ami valóban a kontrollt jelenti, a pénzt eltéríti a valódi használatától, amely fizetőeszközként, értékmegőrzőként szerepel, egy disztópikus eszközzé silányítja. Magyarország nagyon bölcs, hogy megmaradt a saját eszközénél, hogy elősegíti a készpénzhasználatot. Ez egy nagyon-nagyon fontos eszköz, amivel védeni tudjuk a szabadságunkat.

Nagyon örülök, hogy ennyi sok emberrel találkoztam, akik hasonlóképp gondolkodunk. Tudjátok, tudják, nem vagytok egyedül, világszerte sokan szurkolnak nektek, vannak barátaitok az amerikai kongresszusban, az Egyesült Államokban, akik segíteni fognak nektek megvédeni a szabadságot, mert nem vallhatunk kudarcot.

Borítókép: CPAC Hungary (Fotó: Csudai Sándor)