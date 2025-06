Elon Musk és Joe Rogan kiosztotta a U2 énekesét, Bonót

He’s such a liar/idiot 🤦‍♂️



Zero people have died! — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2025

Musk megszólalása lavinát indított el. Több kommentátor is támogatta a nézeteit. Az egyikük úgy fogalmazott:

Egyetértek Elonnal: Bono hazug és idióta.

Egy másik hozzászóló pedig emlékeztetett, hogy Bono maga is elismerte, hogy nincs bizonyíték a háromszázezer fős számra. A USAID programjai már korábban is vitákat váltottak ki az Egyesült Államokban. Az Elon Musk által is szorgalmazott reformok a Kormányzati Hatékonysági Osztály (Department of Government Efficiency – DOGE) feladataként zajlottak, és céljuk a nemzetközi támogatások átláthatóbbá tétele és a felesleges programok megszüntetése volt.