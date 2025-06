Felfüggeszti hajóforgalmát az egyik legnagyobb teherszállító cég

A Maersk közölte: a döntést „az Izrael és Irán között zajló konfliktussal összefüggésben a fenyegetettségi kockázati jelentések gondos elemzése után hozta meg, különös tekintettel az izraeli kikötők használatára való potenciális kockázataira és az ebből eredő, hajóink személyzetének biztonságára gyakorolt következményekre”.

Izrael kikötőinek veszélyesség miatt felfüggeszti hajóforgalmát a dán társaság Fotó: AFP

Jelenleg nem tapasztalunk további fennakadásokat a térségben végzett menetrend szerinti műveleteinkben

– teszi hozzá a közlemény, melyről a The Times of Israel számolt be.

Haifa és környéke az elmúlt héten többször is ballisztikus rakétatámadásoknak volt kitéve Irán részéről.

🔵#MedioOriente Il colosso danese del trasporto marittimo Maersk ha annunciato la sospensione temporanea degli scali delle navi nel porto israeliano di #Haifa a causa del conflitto tra #Israele e #Iran. pic.twitter.com/1uGDZAjDir — Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 20, 2025

