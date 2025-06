Voks 2025: kétmillió magyar mondott véleményt, az ukrán média mégis kudarcnak értékeli

Szijjártó Péter szerint

már most világosan látszik, hogy a Voks 2025 „egy erős eredmény lesz”, hiszen a véleménynyilvánító szavazáson több mint kétmillióan vettek részt, »ami egészen döbbenetesen magas szám«. Látszik is, hogy akik abban érdekeltek, hogy Ukrajna gyorsan az Európai Unió tagja legyen, ők el is kezdték a hiteltelenítési kísérleteket ebből a szempontból

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Több ukrán hírforrás is arról számolt be, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője „teljes kudarcnak” nevezte a Voks 2025 konzultációt, így tett az RBC is. Magyar erős vádakat fogalmazott meg a konzultáció kapcsán is, de állításait eddig semmivel nem támasztotta alá: „Reálisan maximum 500 ezren »szavazhattak« papíralapon. Azt pedig maga Gulyás Gergely árulta el a Kormányinfón, hogy az online kitöltött leadott »szavazatok« elenyésző arányban voltak a papíralapúakhoz képest” – írta Magyar közösségi oldalán, de persze a tények ismét hiányoznak.