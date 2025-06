Orbán Viktor: Mindent megteszünk, hogy garantáljuk Magyarország békéjét és biztonságát

„Zajlik a felkészülés, rázós hetünk lesz. Előbb NATO-csúcstalálkozó Hágában, majd EU-csúcs Brüsszelben” – számolt be új bejegyzésében a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett: ahogy a hétvégi közel-keleti fejlemények is mutatják, más világot élünk, mint akár csak néhány éve. A nemzetközi diplomácia világa is megkeményedett. Szövetséges államok között is kőkemény harc és ütközés zajlik az érdekek érvényesítéséért, ahol

csak az ér el eredményt, aki kiáll magáért és a hazájáért.

„Dörgölőzőknek itt maximum lenéző simogatás jár” – tette hozzá a kormányfő.

„Mi békét és biztonságot akarunk, ezért meg akarjuk akadályozni, hogy a NATO és az EU olyan intézményes kapcsolatot alakítson ki Ukrajnával, amely háborút és pénzügyi káoszt hozna a fejünkre. Ukrajna NATO-tagsága a szervezet kollektív védelemre épülő alapokmánya szerint azonnali és közvetlen háborús fenyegetést jelentene. Ukrajna EU-tagsága pedig folyamatos és közvetett fenyegetéssel járna, amely bármelyik pillanatban háborúval járhat. Minden ebbe az irányba tett lépést el kell kerülnünk” – hangsúlyozta Orbán Viktor. Szerinte

Ukrajna uniós csatlakozása a magyarok mindennapi életét fenyegeti: tönkretenné a gazdáinkat, letörné a magyarországi fizetéseket, elvenné a magyarok munkahelyeit, és a pénzünk is Ukrajnában kötne ki.

„Ez lesz a 15. NATO-csúcs és a 112. EU-csúcs, amelyen miniszterelnökként részt veszek. Ráadásul a Voks 2025-nek köszönhetően ott lesz a tarsolyomban több mint kétmillió magyar ember véleménye. Szükség is lesz minden tapasztalatra és minden erőre, hogy Magyarország hajóját jól tudjuk kormányozni a zavaros vizeken” – közölte a miniszterelnök.

A magyar emberek számíthatnak rám! Mindent megteszünk, hogy garantáljuk Magyarország békéjét és biztonságát

– hangsúlyozta Orbán Viktor.