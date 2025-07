Kényszersorozás: egy munkást vittek el a toborzók az utcáról a biztos halálba

Sorra kerülnek fel a közösségi oldalakra a felvételek az erőszakos ukrajnai kényszersorozásról.

Katonasírok Ukrajában – a kényszersorozásokkal a biztos halálba küldik az embereket

Fotó: AFP

Egy felvételen az látszik, hogy az ukrán tisztek egy, az utcán dolgozó munkást hurcolnak el erőszakkal.

Egy másik videón pedig egy férfi kétségbeesett kiáltásait hallani, ahogy próbál megmenekülni a kényszersorozóktól. Akiket elvisznek, azokra ugyanis a biztos halál vár a fronton.

в Днепре ТЦК избило мужчину, а потом его безоружного залили газом.

Отношение как к рабам.



Сегодня в Одессе ТЦК похитили коммунальщика, так как на фронте жутки дефицит крепостных.



Полицаи ТЦК продолжают жестить.Им пох на законы и права человека,они ходят под крышей Банковой. pic.twitter.com/mBCGIO92Bl — Don Genaro Flores (@HenaroDonFlores) July 29, 2025

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy 45 éves beregszászi magyar férfi is az ukrán kényszersorozás egyik tragikus áldozatává vált. A katonák brutálisan bántalmazták Sebestyén Józsefet, amit videóra is vettek, majd a férfi három hét múlva belehalt sérüléseibe. A férfi nővére szerint a toborzók tette megbocsáthatatlan, és a család még mindig a gyász sokkjában van.

Borítókép: Egy gyászoló nő egy ukrán katona sírjánál (Fotó: AFP)