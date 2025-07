Rétvári Bence: A migránsok kvóták szerinti áttelepítési rendszere már a bevezetés előtt megbukott

„A migránsok kvóták szerinti áttelepítési rendszere már a bevezetés előtt megbukott. Az Európai Bizottság májusban írta elő, hogy a tagállamok vállalják minél több olyan migráns befogadását, akiket egy másik tagállamból telepítenének hozzájuk” – kezdte bejegyzését Rétvári Bence.

Járőröznek a rendőrök a spanyolországi Torre Pachecóban, miután szélsőjobboldali csoportok tüntetést hirdettek egy négynapos, migránsellenes zavargást követően Fotó: AFP/Jose Jordan

„Az előzetes befogadási vállalások minden brüsszeli várakozást alulmúltak: csak kilenc ország válaszolt a 27-ből, és a legutóbbi számok egynegyedét vállalták csak a tagállamok.

Azaz Brüsszel hiába kérte, hogy a kvóták szerint vegyenek át minél több migránst, a tagállamok ellenállnak, időt húznak, és a vártnál sokkal kisebb számokat adtak le.

Az Európai Bizottság a látványos kudarc ellenére se tesz le a migrációs paktum végrehajtatásáról, továbbra is erőlteti az áttelepítési kvótákat. Az Európai Bizottság belügyi biztosa jövő keddre Koppenhágába hívta informális ülésre az EU belügyi vezetőit, hogy ott személyesen próbálja rábírni a tagállamokat magasabb kvóták vállalására, és ehhez újabb jogi megoldásokat is be akar mutatni. Ott leszünk, és egyetlen migráns átvételét se fogjuk vállalni” – tette hozzá.

Magyarország kezdetektől fogva ellenzi a migrációs paktumot, a szavazáskor is ellene szavaztunk, de ezt nem vették figyelembe.

Magyarország egyedüliként nem adott le végrehajtási tervet a migrációs patkumhoz, mert egyetlen migránst sem vagyunk hajlandóak átvenni, mi a migránsokat a határon kívül tartjuk. Magyarország előre megmondta, hogy az áttelepítési kvótarendszer végrehajthatatlan, és most már látszik, hogy az is. Semmilyen nyomásgyakorlásnak nem engedünk, és minket a kényszerítő bírsággal se fognak rávenni a határaink megnyitására az illegális migránsok előtt!

A brüsszeli bürokraták azonban szövetségest találtak a magyar ellenzékben. A DK-ra, a Momentumra és a Tisza Pártra mindig számíthatnak Brüsszelben, ha migrációpárti javaslatokról van szó.

A Tisza Párt EP-képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek a migrációs paktum végrehajtását segítik elő. Nemcsak a betelepítési kvótához többletforrást tartalmazó csomagot támogatták, hanem a határzár elutasítását és Magyarország megbüntetését is. Magyar Péter szerint a kerítés helyett „humánusabb” megoldásra van szükség, és úgy kellene a migráció és a külső határvédelem kérdésében eljárni, ahogy a többi EU-s ország. Előre mondjuk: együtt fog elbukni a migrációs paktum és a brüsszeli farzsebekből kikandikáló Tisza Párt” – zárta.

Borítókép: Rétvári Bence (Forrás: Facebook/Rétvári Bence )