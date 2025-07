Szijjártó Péter értékelte a közel-keleti helyzetet

Támogatásáról biztosította a gázai tűzszünetről és a Hamász túszainak kiszabadításáról szóló esetleges megállapodást, mondván, hogy ez visszaadhatná a térség lakosainak jogát a mindennapos bombázások és rakétatámadások nélküli, biztonságos, nyugodt élethez. Majd közölte, hogy egy ilyen egyezmény lehetővé tehetné a továbbra is fogva tartott, de remélhetőleg még életben lévő magyar túsz hazajuttatását is. Továbbá a Hamász által elhurcolt emberek azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására szolított fel. Szijjártó Péter arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt évtizedekben számos kísérlet történt a Közel-Kelet stabilitásának és biztonságának visszaállítására, azonban egy kivételével mind sikertelen volt, ez az egy pedig Donald Trump amerikai elnök nevéhez fűzödik az Ábrahám-megállapodások tető alá hozásával. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az Izrael és több arab ország közötti kapcsolat normalizálását elhozó egyezmény visszaadta a reményt, hogy a közel-keleti nemzetek, népek egyszer majd békében élhetnek egymás mellett, terrortámadások nélkül.