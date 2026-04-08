Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
szijjártó péterchris landauválasztás

Szijjártó Péter: Elfogadhatatlan, ha külföldi titkosszolgálatok szólnak bele egy választásba

Egy hosszú nap végén jelentkezett újabb videóval a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy egyetértettek Chris Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel abban, hogy elfogadhatatlan, ha külföldi titkosszolgálatok avatkoznak be egy választásba.

Munkatársunktól
2026. 04. 08. 21:54
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Kovács Márton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Hosszú nap volt, jártunk Debrecenben, Nyíregyházán, Nyírtelken és Hajdúböszörményben is – kezdte videóját Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter elmondta, hogy egyetértettek Chris Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel abban, hogy elfogadhatatlan, ha külföldi titkosszolgálatok avatkoznak be egy választásba (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A mai nap sem mentes külföldi titkosszolgálati beavatkozástól, újabb telefonlehallgatásokra derült fény

– hívta fel a figyelmet.

Nyilvánvaló, hogy a titkosszolgálat megpróbálják befolyásolni a magyar parlamenti választás kimenetelét

– hangsúlyozta.

– Úgyhogy az előbb tettem le a telefont Chris Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel. Régen nagyon jóban vagyunk. Most arról beszéltünk telefonon, hogy mennyire elfogadhatatlan az, hogyha külföldi titkosszolgálatok beleszólnak egy nemzeti parlamenti választásába – mondta el a külügyminiszter.

Az elmúlt hetekben megjelent több értesülés arról is, hogy korábban az ukrán szolgálatok az amerikai választások esetében is megpróbáltak pénzzel részt venni a kampányban

– emlékeztetett.

– Mi itt, Magyarországon most egy komoly ukrán titkosszolgálati beavatkozásnak a szemtanúi vagyunk – figyelmeztetett.

Úgyhogy egyetértettünk Chris Landau barátommal abban, hogy elfogadhatatlan, ha egy országban a külföldi titkosszolgálatok befolyásolják a választást

– húzta alá.

Magyarország a magyarok országa, Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek

– szögezte le videója végén Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Márton)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.