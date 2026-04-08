Szijjártó Péter: Elfogadhatatlan, ha külföldi titkosszolgálatok szólnak bele egy választásba

– Hosszú nap volt, jártunk Debrecenben, Nyíregyházán, Nyírtelken és Hajdúböszörményben is – kezdte videóját Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter elmondta, hogy egyetértettek Chris Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel abban, hogy elfogadhatatlan, ha külföldi titkosszolgálatok avatkoznak be egy választásba (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A mai nap sem mentes külföldi titkosszolgálati beavatkozástól, újabb telefonlehallgatásokra derült fény

– hívta fel a figyelmet.

Nyilvánvaló, hogy a titkosszolgálat megpróbálják befolyásolni a magyar parlamenti választás kimenetelét

– hangsúlyozta.

– Úgyhogy az előbb tettem le a telefont Chris Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel. Régen nagyon jóban vagyunk. Most arról beszéltünk telefonon, hogy mennyire elfogadhatatlan az, hogyha külföldi titkosszolgálatok beleszólnak egy nemzeti parlamenti választásába – mondta el a külügyminiszter.

Az elmúlt hetekben megjelent több értesülés arról is, hogy korábban az ukrán szolgálatok az amerikai választások esetében is megpróbáltak pénzzel részt venni a kampányban

– emlékeztetett.

– Mi itt, Magyarországon most egy komoly ukrán titkosszolgálati beavatkozásnak a szemtanúi vagyunk – figyelmeztetett.

Úgyhogy egyetértettünk Chris Landau barátommal abban, hogy elfogadhatatlan, ha egy országban a külföldi titkosszolgálatok befolyásolják a választást

– húzta alá.

Magyarország a magyarok országa, Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek

– szögezte le videója végén Szijjártó Péter.

