Megrázó, ami Debrecentől néhány órányira történik – döbbenetes beszámolók láttak napvilágot
Magyarország közvetlen szomszédságában immár az ötödik évébe lépett az orosz–ukrán háború, miközben az ország területének mintegy ötöde továbbra is orosz fennhatóság alatt áll. Az ENSZ adatai szerint több mint 15 ezer civil vesztette életét, tízezrek sebesültek meg, és milliók kényszerültek elhagyni otthonukat.
A hosszú évek óta húzódó fegyveres konfliktus országos egészségügyi válságot idézett elő. Ukrajna vidéki részein – ahol a lakosság közel egyharmada él – a harcok súlyosan megrongálták az orvosi rendelőket, a mentőállomásokat és más egészségügyi infrastruktúrákat, különösen a frontvonal közelében fekvő területen.
Az április 12-i választás tétje: háború vagy béke
Az egy hét múlva esedékes országgyűlési választás tétje hatalmas, hiszen csak egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarország nem sodródik bele az orosz–ukrán háborúba. Szijjártó Péter külügyminiszter egy interjúban hangsúlyozta:
Ha a Tisza Párt alakítana kormányt Magyarországon, akkor belerángatnának minket a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024-ben Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.
Magyar Péter és Zelenszkij Münchenben
Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt az értesülést. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor is, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
