Sebestyén József nővére a férfi gyilkosaiért is imádkozik húsvétkor

Tavaly júliusban megrázó hír érkezett Kárpátaljáról egy magyar férfi halálával kapcsolatban. Sebestyén József egy kávézóban volt, amikor elvitték az oroszokkal háborúzó ukránok, és a kényszersorozás során megölték. Nővére novemberben arról beszélt, hogy a 45 éves férfi korábban sosem szolgált katonaként, és fegyvert sem tudott kezelni. Emellett az is hamar kiderült, hogy lett volna esély a kimentésére. A családnak a magyar kormány segítséget nyújtott, az ukránok viszont még részvétet sem nyilvánítottak a rokonoknak. Az Origo ma arról írt, hogy pokoli húsvétja volt Sebestyén József szeretteinek, mert felerősödött a gyász az ünnepen.

Idős szülei napról napra újra átélik magukban a történteket. Miután Sebestyén József világossá tette, hogy nem akar harcolni, az ukránok bántalmazták.

Nagyon megverték, majd legalább 18 oltást beadtak neki, végül ellátatlanul magára hagyták.

A férfi kórházba került, de az orvosok küzdelme ellenére napokkal a támadás után belehalt a sérüléseibe.

A hazájában magyar mártírnak tartott férfi sírját szerettei rendszeresen felkeresik. „A húsvét előtti héten is kint jártunk, hogy rendbe hozzuk Józsi nyughelyét. Virágokat is ültettünk” – mondta a Borsnak az édesapja, id. Sebestyén József, akihez csatlakozott a felesége is, amikor meglátta, hogy egy magyarországi riporterrel beszélget. Az interjúból kiderül: úgy látják, ma különösen nehéz magyarként Kárpátalján élni, és nemcsak az orosz–ukrán háború miatt. Elmondásuk szerint olykor úgy érzik, mintha a teljes kiszorításuk lenne a cél, ami szerintük nem csupán a politikai szereplők akaratából fakad.

Már amikor Józsefet a kórházban látogattuk a bántalmazása után, akkor is ránk szóltak, hogy egymás között se beszéljünk magyarul. Nos, ez a konfliktus immár mindennapos. Van, hogy az utcán figyelmeztetnek bennünket, de olyan is előfordul, hogy a boltban nem szolgálják ki a magyarul kommunikáló vásárlókat

– tették hozzá.

Pokoli húsvét Sebestyén József kegyetlen halálának árnyékában

Szülei húsvétkor is a meggyilkolt fiukra gondolnak.

A hagyományokat megtartjuk. Sonka kerül az asztalra és tojást festünk, de az ünnepeink már soha nem lesznek olyanok, mint József életében"

– fogalmazott az édesapja.

A kínszenvedések hete kapcsán egyre többet gondolunk az öcsémre, aki húsvéthétfőn lesz 9 hónapja, hogy mártírhalált halt. 9 hónap, míg egy gyerek megszületik, de a Zelenszkij elnök által megígért magas szintű nyomozás még várat magára

– vetette fel Márta, hozzátéve, úgy hiszi, létezik feltámadás, a síron túl pedig jutalom vár.