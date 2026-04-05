Sebestyén József nővére a férfi gyilkosaiért is imádkozik húsvétkor

Idézzük fel a magyar férfi tragédiáját, aki előtt még ott állt az élet, amikor ukránok kényszersorozás során megölték. Sebestyén József kegyetlen halála mély sebet hagyott a családjában: szülei húsvétkor is érte imádkoznak, nővére pedig azért, hogy a gyilkosai megbocsátást nyerjenek a férfi legkedvesebb ünnepén.

Munkatársunktól
2026. 04. 05. 19:27
Pokoli húsvétja van a meggyikolt Sebestyén József szüleinek
Tavaly júliusban megrázó hír érkezett Kárpátaljáról egy magyar férfi halálával kapcsolatban. Sebestyén József egy kávézóban volt, amikor elvitték az oroszokkal háborúzó ukránok, és a kényszersorozás során megölték. Nővére novemberben arról beszélt, hogy a 45 éves férfi korábban sosem szolgált katonaként, és fegyvert sem tudott kezelni. Emellett az is hamar kiderült, hogy lett volna esély a kimentésére. A családnak a magyar kormány segítséget nyújtott, az ukránok viszont még részvétet sem nyilvánítottak a rokonoknak. Az Origo ma arról írt, hogy pokoli húsvétja volt Sebestyén József szeretteinek, mert felerősödött a gyász az ünnepen.

Sebestyén József
Sebestyén József Fotó: MW archív

Idős szülei napról napra újra átélik magukban a történteket. Miután Sebestyén József világossá tette, hogy nem akar harcolni, az ukránok bántalmazták. 

Nagyon megverték, majd legalább 18 oltást beadtak neki, végül ellátatlanul magára hagyták.

A férfi kórházba került, de az orvosok küzdelme ellenére napokkal a támadás után belehalt a sérüléseibe. 

A hazájában magyar mártírnak tartott férfi sírját szerettei rendszeresen felkeresik. „A húsvét előtti héten is kint jártunk, hogy rendbe hozzuk Józsi nyughelyét. Virágokat is ültettünk” – mondta a Borsnak az édesapja, id. Sebestyén József, akihez csatlakozott a felesége is, amikor meglátta, hogy egy magyarországi riporterrel beszélget. Az interjúból kiderül: úgy látják, ma különösen nehéz magyarként Kárpátalján élni, és nemcsak az orosz–ukrán háború miatt. Elmondásuk szerint olykor úgy érzik, mintha a teljes kiszorításuk lenne a cél, ami szerintük nem csupán a politikai szereplők akaratából fakad.

Már amikor Józsefet a kórházban látogattuk a bántalmazása után, akkor is ránk szóltak, hogy egymás között se beszéljünk magyarul. Nos, ez a konfliktus immár mindennapos. Van, hogy az utcán figyelmeztetnek bennünket, de olyan is előfordul, hogy a boltban nem szolgálják ki a magyarul kommunikáló vásárlókat

– tették hozzá.

Pokoli húsvét Sebestyén József kegyetlen halálának árnyékában

Szülei húsvétkor is a meggyilkolt fiukra gondolnak.

A hagyományokat megtartjuk. Sonka kerül az asztalra és tojást festünk, de az ünnepeink már soha nem lesznek olyanok, mint József életében"

– fogalmazott az édesapja.

A kínszenvedések hete kapcsán egyre többet gondolunk az öcsémre, aki húsvéthétfőn lesz 9 hónapja, hogy mártírhalált halt. 9 hónap, míg egy gyerek megszületik, de a Zelenszkij elnök által megígért magas szintű nyomozás még várat magára

– vetette fel Márta, hozzátéve, úgy hiszi, létezik feltámadás, a síron túl pedig jutalom vár. 

Húsvét napján arra kéri Istent, bocsásson meg a gyilkosoknak

„A testvérem az elrablása és a halála között szó szerint annyit szenvedett, mint Jézus a kereszten. Kevés emberrel fordult elő, hogy emberségében és magyarságában megalázták, és ezt még büszkén videóra is vették. 

A családunk továbbra is arra keresi a választ, hogy kik azok, akik 18 vakcinát szúrtak bele. Kik azok, akik agyonverték? 

És a legfőbb kérdés, hogy mindezt miért tették. Ha ez kiderül, talán egy picit megnyugszik a lelkünk, de a történteket elfelejteni soha nem lehet” – tette hozzá a gyászoló nővér. 

„Húsvét napján arra kérem Istent, 

hogy bocsásson meg nekik! Helyettünk is. 

Az öcsém legkedvesebb ünnepe éppen a húsvét volt. Nagyon szeretett készülődni, locsolkodni. Gyerekkorában nagy kosarakkal gyűjtötte a hímes tojásokat, szavalta a húsvéti verseket. Ez a kép marad róla örökre bennünk” – zárta a gondolatát Sebestyén Márta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
