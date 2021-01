A lejáratás folytatódik

Úgy tűnik, a svéd közmédia sorra veszi Magyarország legnagyobb problémáit, az LMBTQ-emberek elnyomása után újabb kisebbség jogainak eltiprását mutatta be.

Vasárnap este folytatta a svéd közszolgálati tévé Magyarország lejáratását, ezúttal a hajléktalankérdést vették nagyító alá.

Az állami SVT csatorna már a budapesti riport felkonferálásában is hamis állításokat fogalmazott meg: Magyarországon növekszik a munkanélküliség, ezért a kilakoltatások és legfőképpen a hajléktalanok száma, valamint hogy a hajléktalanság önmagában is bűncselekmény.

Az SVT tudósítója két budapesti hajléktalant szólaltatott meg, akik arról panaszkodtak, hogy nem tudnak hol aludni, mert a rendőrök elzavarják őket, szállóra pedig nincs pénzük. A hajléktalanellátás kapcsán egy „üdítő” kivételt talált a riporter, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség szállóját, ahol szerinte azért különleges az ellátás, mert többek között ingyen fogadják az embereket.

A hangosan kormánykritikus, Orbán Viktort legutóbb bibliaolvasásra intő Iványi Gábor vallási szervezete által fenntartott intézménybe – az összeállítás alapján – bárkit befogadnak, nem kell sem józannak lennie, sem két darab negatív koronavírusteszttel rendelkeznie.

A riportban még megszólal a Város mindenkié nevű civil szervezet szintén hajléktalan aktivistája, aki szerint azért emelkedett harmadával a munkanélküliség, meg bezártak a vendéglátóhelyek, és megszűnt a turizmus. Hogy az információ honnan való, nem derül ki. Az anyag olyan vágóképpel zárul, amelyen a rendőrök egy lakás előtt tiltakozásképp ülő embereket visznek el, azt sugallva, hogy a kilakoltatások jelenleg is tartanak, miközben a hatályos moratóriumot nem említi.

Annak ellenére, hogy a svéd fősodratú média, közte a közszolgálati televízió csak baloldali véleményformálóktól szeret tájékozódni, és ahogy ez a riport is felépül, sejthető, hogy honnan származnak az információk.

Ugyanakkor a szintén baloldali budapesti városvezetést már nem sikerült megkérdezni a hajléktalanellátásról, de a tények is hidegen hagyták a médiumot. A riporter hajléktalan emberek véleménye mellett helyet adhatott volna olyan adatoknak is, mint például, hogy Magyarországon a munkanélküliség 4,3 százalékos, szemben a svéd 7,7-es rátával.

Svédországban általános a lakáshiány, 2020-ban az ország 290 járása (kommun) közül 212-ből azt jelentették, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő számú otthon. Ha valaki nem tud saját tulajdonra szert tenni, vagy nem akar eladósodni harminc–ötven(!) évre, rendkívül nehezen jut lakáshoz, akkor is, ha stabil munkahellyel rendelkezik.

Svédországban a lakások jelentős része bérlakás, de például Stockholmban akár tíz–húsz évet is sorba kell állni egy bérleti jogért. Albérletet is nehéz kapni, ugyanis legtöbb esetben a saját tulajdon kiadása is engedélyhez kötött(!), amit általában egy-két évre adnak meg a demokrácia fellegváraként emlegetett országban.

A riporter hangulatkeltő módon megemlíti a narrációban, hogy Budapesten ötszáz lakás áll üresen, miközben ezrek vannak Budapest utcáin. A legutóbbi, 2017-es népszámlálás szerint Svédországban 33250 hajléktalan van, ez a szám pedig 2011-hez képest jelentős növekedést mutat, amely a Stockholms Stadsmission nevű civil szervezet szerint Svédország egyik legkomolyabb problémája.

Bugnyár Zoltán, a Magyar Nemzet svédországi tudósítójának írása