A nemzetközi sajtóban is szenzáció az orosz vakcina érkezése Magyarországra

A teljes világsajtó hírt adott róla, hogy az Európai Unióban elsőként Magyarországra érkezett a Szputnyik V.

The Washington Post

– Brüsszel központosított oltóanyag-beszerzése kudarcot vallott, ami az európaiak életét és az európai gazdaság gyorsabb újraindítását kockáztatta

– idézte az amerikai napilap Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szavait.

🚨Ezekben a percekben érkezik az első orosz oltóanyagszállítmány Magyarországra🚨 Posted by Szijjártó Péter on Tuesday, February 2, 2021

Hírt adtak róla, hogy megérkezett Magyarországra az első, negyvenezer adag orosz gyártmányú Szputnyik V vakcina, azonban a miniszter kihangsúlyozta, hogy az Európai Unió vakcinabeszerzési programja jelentősen lassabb tempóban halad, mint Izraelben, Angliában vagy az Egyesült Államokban. Értesüléseik szerint a magyar kormány arra számít, hogy a következő három hónapban egymillió ember kezelésére elegendő vakcinát küld az országba a gyógyszeripari vállalat, miután a Nemzeti Népegészségügyi Központ megadja az oltóanyag végleges jóváhagyását.

Handelsblatt

A német napilap hírportálja ugyancsak beszámolt arról, hogy Magyarország kedden megkapta az első szállítmányt a koronavírus elleni orosz oltóanyagból, ez összesen negyvenezer dózist jelent.

Az Európai Unió első országaként Magyarország januárban vásárolt be az orosz Szputnyik V oltóanyagból, ami az Európai Unióban eddig nem került engedélyezésre

– írta a hírportál élő hírfolyama.

A cikk továbbá megemlíti, hogy az ország azon kilenc uniós tagország közé tartozik, melyek milliárdokat kapnak a Sure uniós programban, melynek célja, hogy országszerte minél több munkahelyet megőrizzenek a vállalatok a járványhelyzet idején is.

Evenimentul Zilei

A román hírportál Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkárának szavait idézte, aki elmondta, hogy Magyarország megelőzte az uniós tagállamokat a koronavírus elleni vakcinabeszerzésben.

– Brüsszelből nagyon kevés vakcina érkezik

– szögezte le az államtitkár korábban.

A cikk továbbá leírja, hogy a brüsszeli oltóanyag-politika miatt kezdeményezett a magyar kormány tárgyalásokat Oroszországgal, aminek eredményeképp a hazai gyógyszerészeti hatóság engedélyezte a Szputnyik V vakcinát. Habár a baloldal és az Európai Unió folyamatosan támadja Orbán Viktor miniszterelnök kormányát, Angela Merkel német kancellár is a magyar példát követte: nem sokkal később a politikus bejelentette, tárgyalni kezdett az orosz oltóanyagról Moszkvával. Az államtitkár továbbá elmondta, hogy miután Magyarország Kínával is tárgyalásokat kezdeményezett a Sinopharm vakcina beszerzéséről, Markus Söder bajor miniszterelnök is a kínai oltóanyag fontosságát hangsúlyozta.

Rzeczpospolita

A lengyel hírlap a Reuters hírügynökségre hivatkozva számolt be arról, hogy hazánkba megérkezett az orosz vakcina, és az aláírt megállapodás szerint Oroszország a következő három hónapban összesen kétmillió oltóanyagot fog küldeni Magyarországnak. A cikk felsorolja, hogy itthon milyen vakcinák elérhetők jelenleg: a Pfizer–BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca és az újonnan engedélyeztetett Szputnyik V mellett a kínai Sinopharm is alkalmazható, utóbbi azonban kizárólag vészhelyzet esetén.

Corriere della Sera

Az olasz napilap is megírta, hogy az orosz Szputnyik V vakcina 91,6 százalékos hatékonysággal bír a koronavírus ellen. Ennek kapcsán felidézték, hogy ebből Magyarországra tegnap érkezett húszezer ember beoltására elegendő oltóanyag.

Magyarország az első olyan EU-ország, mely Moszkvával kötött megállapodást a gyógyszer megvásárlásáról

– számolt be a hírportál.