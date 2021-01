A teljes kudarc után Svédország végre szigorít

A svéd kormány járványtörvényét egy párt kivételével pénteken megszavazta a svéd országgyűlés, a Riksdag. A kabinet ezzel rendkívüli felhatalmazást kapott arra, hogy a koronavírus-járvány megfékezésére rendeleteket alkosson. A most megszavazott törvény vitája során az ellenzék csak annyit kért, kerüljön bele ellentételezés az üzleti élet szereplőinek, ugyanakkor lehetővé tették, hogy a kormány gyakorlatilag teljhatalmat kapjon járványkérdésekben.

Közel egy év után először válik büntethetővé a korlátozások megszegése pénzbüntetéssel, akár magánszemélyek esetében is, vállalkozásoknál pedig a nyitva tartás korlátozása mellett lehetővé válik az üzletek bezáratása, ha a járványhelyzet úgy kívánja, vagy ha az adott kereskedés vét a korlátozó intézkedések ellen.

Az idén szeptemberig érvényes járványügyi rendelkezések alkalmazhatók többek között edzőtermekre, üzletekre, rendezvénytermekre és a tömegközlekedésre is. Bár a kormány és a hatóságok eddig mindig a svéd alkotmányra hivatkoztak, amikor kritika érte őket amiatt, hogy gyakorlatilag nem korlátozzák az emberek mozgását (kijárási korlátozás eddig egyáltalán nem volt), most mégis lehetővé teszi a törvény, hogy korlátozza a magánéletet is. A svéd kormány felhatalmazását eddig semmilyen jogvédő vagy civil szervezet sem kritizálta.

– Már a közeljövőben alkalmazni fogjuk – mondta a miniszterelnök közvetlen a törvény megszavazása után. Ekkor már nyilván tudta Stefan Lövfen, hogy pár órával később rendkívüli sajtótájékoztatón jelenti be azokat a korlátozásokat, amelyek bevezetését a friss meghozott törvény lehetővé tette. Ezek szerint vasárnaptól az üzletekben, bevásárlóközpontokban lévők számát úgy kell meghatározni, hogy minden bent lévőre tíz négyzetméter hely jusson. A másik, eddig példa nélküli intézkedés az, hogy magánszemélyek sem jöhetnek össze nyolc főnél többen.

Meglepő módon az éttermekre, kocsmákra, amelyek eddig is nagyjából zavartalanul nyitva lehettek, nem vonatkozik a tíz négyzetméteres szabály, mindössze annyi, hogy egy asztalnál maximum négyen ülhetnek, amit eddig valójában nem szankcionáltak.

Svédország eddigi teljesítménye a védekezésben kudarcok sorozata, melyet több svéd hatóság mellett a király, XVI. Károly Gusztáv is megállapított. A szomszédos skandináv országokkal összehasonlítva, melyek szociokulturálisan, közigazgatásilag és földrajzilag is nagyon hasonlóak, Svédország mutatói nagyságrendekkel rosszabbak. Míg például Finnországban millió főre vetítve 7421 koronavírusos esetet regisztráltak a járvány kitörése óta, addig ez a szám Svédországban 47987, az elhalálozások száma pedig nyelvrokonainknál 111, míg a svédeknél 924 ugyancsak egymillió lakosra vetítve.

A nagyobb városok kórházainak intenzív osztályai már decemberben megteltek. A helyzet súlyosságát jól jelzi, hogy Jönköping és Uppsala megyékben már a daganatos és az érsebészeti műtéteket is el kell halasztani, Stockholmban pedig idő előtt kénytelenek a betegeket hazaküldeni, hogy kapacitást tudjanak felszabadítani a szünet nélkül érkező újabb koronavírusos betegeknek.

A külön utas Svédország eleinte meg sem akarta igazán akadályozni a járvány terjedését, arra a feltevésre alapozva, hogy ezáltal előbb kialakul a nyájimmunitás, amely majd megvédi az embereket. Az országos főimmunológus, Anders Tegnell által hangoztatott teória őszre teljesen tarthatatlanná vált, és egyre inkább a védőoltás szükségességéről kezdtek beszélni, valamint egyre komolyabb korlátozásokat vezettek be. A szigorítások betartatásához nem nagyon volt törvényes eszköz, többnyire a közrendről és az alkoholról szóló törvényeket alkalmazták. Így tudták például bevezetni az alkoholtilalmat először este 10-től, majd december 24-től fogva este 8-tól kezdődően.