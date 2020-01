Nincs meg a többség a Fidesz kizárásához?

Ahogy közeledik az Európai Néppárt (EPP) politikai közgyűlésének februári ülése, egyre több sajtóinformáció és találgatás lát napvilágot a Fidesz néppárti tagságának sorsáról. Legutóbb a német Der Spiegel hírmagazin írta meg, hogy a magyar kormánypártot nem lehet „kizárni” az EPP soraiból, ugyanis ahhoz a tagpártok körében nincs meg a szükséges többség. A sajtóforrás a néppárt magját adó német keresztény uniópártokat (CDU/CSU) említette példaként. Mint írták, Donald Tusk EPP-elnök telefonbeszélgetést folytatott Paul Ziemiak CDU-főtitkárral (képünkön) és Markus Söder CSU-elnökkel is: mindketten óva intettek attól, hogy a Fideszt elhamarkodva tessékeljék ki a jobbközép pártcsaládból. Korábban a szintén német Frankfurter Allgemeine Zeitung adta hírül, hogy a szó szoros értelmében vett kizárásról már csak amiatt sem lehet szó, mert a néppárti bölcsek megosztottak a Fidesz által képviselt értékek kérdésében.

Az osztrák Wolfgang Schüssel, a belga Herman Van Rompuy, illetve a német Hans-Gert Pöttering alkotta vizsgálóbizottságot tavaly márciusban állították fel: ekkor a Fidesz egyoldalúan felfüggesztette tagságát a pártcsaládban, mindaddig, amíg a trió elvégzi a vizsgálatát. Donald Tusk nemrég a Twitteren jelentette be, hogy egyeztetett a bölcsekkel, és az értékelés eredményét a már említett, februári ülésen ismerteti. Magyar részről is létrehoztak egy hasonló bizottságot. Ennek egyik tagja, Varga Judit igazságügyi miniszter a lapunknak adott hét végi interjúban útkeresésnek nevezte a néppárti hezitálást. – Mi többször világossá tettük, hogy a Fidesz tudja, milyen pártcsaládban képes magát önazonosan képviselni. Ha a néppárt is visszatalál az európai keresztény gyökereihez, a konzervatív eszmeiséghez és az emberek mellé áll, akkor ez természetesen lefedi azt az értékrendet, amit a Fidesz magáénak vall – mondta a tárcavezető.

A Magyar Nemzetnek nemrég a néppárt egyik alelnöke, az olasz Antonio Tajani maga is úgy fogalmazott: orvosolható a helyzet a Fidesz és a néppárt között. Mint mondta, ezért Budapestnek és Brüsszelnek egyaránt meg kell dolgoznia.