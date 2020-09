Orbán Viktor: Hiába nevezik át a kvótát, az kvóta marad

Orbán Viktor magyar, Mateusz Morawiecki lengyel és Andrej Babiš cseh miniszterelnökök tájékoztatták a brüsszeli sajtót az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folyatott csütörtöki tárgyalásaik eredményéről. A magyar miniszterelnök a bizottság friss migrációs csomagjával kapcsolatosan elmondta: az nem jelent teljes áttörést, az áttörés ugyanis akkor következik be, ha Brüsszelben elfogadják a magyar javaslatot, hogy senki nem léphet be az Európai Unióba addig, amíg valamely tagállam a vonatkozó jogi eljárást lezárva be nem engedi az unió területére. „Nem lehet idejönni engedély nélkül és itt várakozni a jogi eljárás befejezésére” – húzta alá a kormányfő,

A miniszterelnök tájékoztatóján hangsúlyozta: a bizottság továbbra is menedzselni akarja a bevándorlást, nem pedig – ahogy a magyar megközelítés is szól – megállítani. Orbán Viktor a testüket rugalmas szolidaritásfogalmáról is beszélt, szerinte a tervezet tónusa már jobb, mint az előző javaslatoké volt,

A brüsszeli lengyel uniós nagykövetségen tartott rendezvényen Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő kijelentette, nagyon fontosnak tartja a folyamatos és világos párbeszédet az uniós partnerekkel, ennek megfelelően a visegrádi országok Ursula von der Leyennek mind a migráció, mind pedig a többéves költségvetés ügyében vázolták a prioritásaikat. A lengyel miniszterelnök ismét megerősítette, hogy a V4-ek egységes álláspontot képviselnek a Belarusz-kérdésben: az állam- és kormányfők jövő heti találkozóján pedig bemutatásra is kerül a Varsó által kidolgozott stabilizációs csomag. A bevándorlás kérdéséről szólva elmondta:

Andrej Babiš cseh kormányfő szintén a magyar és a lengyel álláspontot ismételte meg: szerinte Csehország számára a migránsok kötelező betelepítésének semmilyen változata nem elfogadható.

Közben Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke a Twitteren ismertette, hogy a klímapolitika, a migráció, a jogállamiság, a többéves költségvetés és mentőcsomag, valamint Belarusz is a V4 országcsoporttal folytatott, jó hangvételű tárgyalások témái voltak.

Good discussion with Viktor Orbán, @AndrejBabiš

and Mateusz @MorawieckiM, on EU Budget and Recovery Plan, climate, migration, rule of law and on the economic plan for #Belarus which they presented. We agreed to work closely together on these important issues. pic.twitter.com/0MuLSJr44Q

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 24, 2020