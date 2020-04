Orbán Viktor múlt pénteki levele dühíthette fel ennyire Tuskot

Nyilvánosságra került Orbán Viktor miniszterelnök levele, amelyben arra sürgeti az Európai Néppárt tagpártjainak vezetőit, hogy a pártcsalád a válságidőben valóban a vírus jelentette veszélyre összpontosítson. A március 27-i keltezésű dokumentum létéről a Financial Times számolt be német kormányzati forrásokra hivatkozva, ugyanis Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-elnök is megkapta a levelet.

– Ezekben a nehéz időkben a szokásosnál is nagyobb jelentőséggel bír, hogy egységesek maradjunk és támogassuk a másikat – írja a miniszterelnök, majd hozzáteszi: aggasztó, hogy Donald Tusk, az Európai Néppárt lengyel elnöke belpolitikai játszmákra használja a pártcsaládot. – Az elnöknek még békeidőben sem szabadna a személyes belpolitikai érdekeit szem előtt tartania, nemhogy egy válsághelyzetben – írja Orbán Viktor, azt is hangoztatva: Tusk a liberális és baloldali retorikának is aláveti magát, amikor megalapozatlan vádakkal illeti a tagpártok demokráciához való viszonyát. – Miután Európa leküzdi a világjárványt, alkalmunk nyílik rá, hogy levonjunk a következtetéseket és értékeljük a különböző megoldásokat – érvel a kormányfő a levélben. Azt is a néppártiak figyelmébe ajánlja: „Ez nem játék. Minden tagállamban a polgárok élete forog kockán.”

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámol a mai számában, Donald Tusk tegnap – feltehetőleg már a levél következményeként – ismét a Fidesz Néppártból való kizárásával fenyegetett.

– Nincs meg a többsége továbbra sem egy ilyen döntéshez – mondta a Magyar Nemzetnek a Néppárt egyik neve elhallgatását kérő olasz illetékese, aki szintén azzal érvelt: Tusk a világjárvány közepette meglehetősen kockázatos politikai játékba kezdett.

– Nem mindenki veszi jó néven, hogy épp most mutogat a magyarokat benntartani akaró pártokra. Van más dolgunk is – mondta forrásunk, épp saját bajban lévő országára, Olaszországra utalva. A Magyar Nemzet azt is megírta, hogy Tusk tegnap a néppárti tagoknak küldött levelében szorgalmazta, hogy a válság lecsengése után a Fidesz mellett álló tagpártok mérlegeljék az álláspontjukat.

Orbán Viktor levelének hiteles másolata