Ezermilliárd eurós büdzsé és 750 milliárd eurós helyreállítási alap a tét

A visegrádi országok közötti egyeztetés előzte meg a nemrég megkezdődött uniós csúcstalálkozót, ahol nemcsak gigászi összegekről, de azok elosztásának feltételeiről is kemény tárgyalások várhatók. A Brüsszelben lévő Orbán Viktor szerint a helyzet nem könnyű, de az esélyeink folyamatosan javulnak.

Péntek délelőtt kezdetét vette az EU-s állam- és kormányfők immár személyes találkozója Brüsszelben, ahol mintegy kétezer milliárd euró sorsáról dönthetnek.

A találkozót megelőzően is sok volt az informális egyeztetés az országvezetők között, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel egyeztetett – erről Lengyelország brüsszeli képviselete számolt be a Twitteren.

First up upon arrival in #Brussels is PM @MorawieckiM’s meeting with the PM of Hungary Viktor #Orban ahead of tommorow’s European Council #EUCO. pic.twitter.com/9TyL008LiP

— Poland in the EU (@PLPermRepEU) July 16, 2020