Nemes Nagy Ágnesre emlékezünk egész évben

Idén „Viszonylagos öröklét” – Nemes Nagy Ágnes100 címmel Nemes Nagy Ágnes-centenáriummal folytatódik a 2021-ben egész éven át zajló, több mint félmillió embert megszólító, nagy sikerű Pilinszky100 centenáriumi sorozat a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint Juhász Anna irodalmár szervezésében. Az 1922. január 3-án született költő a XX. századi magyar költészet, esszéirodalom és fordítás egyik legjelentősebb alakja, akinek megismerésére ismét egy egész évet szentelnek. – A Nemes Nagy Ágnes100 centenáriumi sorozat felépítése nagyban hasonlítana a 2021-es Pilinszky100-sorozathoz, hisz egyévnyi tapasztalatot gyűjtöttünk össze, mit szeret a közönség, minek van hatása, mivel lehet közel kerülni a befogadókhoz, mit érdekes kiemelni az életműből egy ilyen kerek évfordulón – árulta el Juhász Anna, így ismét számíthatunk irodalmi utazásokra, sétákra, estekre és diákokat megszólító programokra, ezúttal a MOM Kulturális Központtal partnerségben. Az első esemény részletei már ITT elérhetők.

Az Irodalmi Karaván rendezvénysorozat is elkezdődött, amelynek célja megmutatni a magyar nyelv és irodalom egységét, a kortárs szerzőket megismertetni – határok nélkül. Az Irodalmi karaván egy olyan irodalmi road show, ami több generációt bekapcsolva, a magyar nyelv- és irodalom értékeit őrizve, irodalmi évfordulókra fókuszálva, de kortárs szerzőket is bemutatva, egyrészt Magyarországon belül, illetve az országhatáron túl is „utaztatja” az irodalmat, kiemelten a Kárpát-medencében és Erdélyben. A programokon lehetőség van arra, hogy megmutassák az alkotók: ugyanúgy gondolkodnak értékről, kíváncsiak egymásra, hogy megismerjék, felkutassák, meghallgassák és bemutassák egymást. Az Irodalmi Karaván első utazására január 25–28. között kerül sor a magyar kultúra napjához kapcsolódva, Székelyföldre. Az útiterv szerint négy várost érintve: Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely közönségét megszólítva tematikus, rendhagyó irodalomórák és esti Szalon-estek megrendezésével készülnek a szervezők a kiemelt programokra. Az utazás során kortárs írókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és könyvekkel várja a közönséget Juhász Anna, a program vezetője.