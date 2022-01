Ők nyerték idén a Petőfi zenei díjakat

Már hatodszor ítélték oda a hazai könnyűzene ünnepén a szakma legjobbjainak a Petőfi zenei díjat.

Azt korábban lehetett tudni, hogy 2021-es év legjobbjait összesen 11 kategóriában hirdetik ki, akikről a csatornaigazgató és egy szakmai zsűri dönt a csatornák zenei szerkesztői által küldött lejátszási listák alapján. Néhány díjazott kilétére már tavaly fény derült, így a műsorban összesen hét kategóriában hirdettek győztest, többek között olyan díjátadók közreműködésével, mint A dal 2022-es műsorvezetői, Rókusfalvy Lili és Király Viktor, valamint zsűritagjai, Wolf Kati és Egri Péter – írják.

A Petőfi zenei díjátadók egyik hagyományaként a közelmúltban elhunyt magyar előadókról is megemlékezett. Színpadra állt többek között Földes László Hobo, Tátrai Tibor és Deák Bill Gyula a Kőbányai Zenei Stúdióval, akik Póka Egon halhatatlan emlékét idézték meg, Kóbor János legszebb dalait pedig a Ruby Harlem és Veres Mónika párosa dolgozta fel. Egy dal erejéig az Ivan & The Parazol zenekara kiegészült a Carson Coma énekes-gitárosával, Fekete Giorgióval, de a friss életműdíjas idősebb Szakcsi Lakatos Béla is készült közös produkcióval a fiatal énekestehetséggel, Dánielfy Gergővel.

A 2021 legjobb férfi előadója díját Köteles Leander nyerte.

A legjobb női előadó Deva lett, a díjat testvére vette át.

Az év dala az Egyetlen szó lett a Kaukázustól, a legjobb dalszövegért járó díjat pedig Kardos-Horváth János vehette át.

Katona Petra lett az év felfedezettje.

Az év elektronikus zenei előadója az Analog Balaton lett.

A legjobb idegen nyelvű, de magyar szerzeményért járó elismerést a Never Be nyerte, Lengyel Johanna és Benkő Dávid vette át a díjat.

Az év hangszeres előadója díjat Varga Nóri kapta.

Az év multimédiás projektje kategóriában a Bp Underground Rock film nyert.

A 4S Street lett az év zenekara.

A műsor végén Tátrai Tibor kollégájának, idősebb Szakcsi Lakatos Bélának adta át a Petőfi zenei díj Életműdíját, melyet 2018-ban ő is átvehetett.

