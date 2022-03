Kihirdette Mítosz & történelem évadát a megújult Operaház

– Összesen 6584 fő befogadására alkalmas kulturális színtér újult meg az elmúlt bő tíz évben közel 600 milliárd forintból. Mindez bizonyítja, hogy a magyar nemzeti kultúra mennyire fontos a kormánynak

– mondta Rétvári Bence, hozzátéve: aki innen hazatér, kultúránk jó hírét fogja vinni, mert a magyar kultúra világszínvonalat képvisel.

Fotó: Mirkó István

A megújult Magyar Állami Operaház sajtótájékoztatóján az intézmény 2022/23-as Mítosz & történelem elnevezésű évadát Ókovács Szilveszter főigazgató ismertette. Mint mondta, ünnepi alkalom a mai, hiszen négy és fél év után holnap este ünnepi gálaműsorral nyílik meg a felújított Ybl-palota, de az egész évadban széles repertoárral várják a közönséget.

Az évad címválasztására utalva kiemelte, hogy sok mű indul ki valamilyen történelmi eseményből, s keletkezik belőlük mitikus darab.

– A repertoár több opuszát mitológiák, illetve történelmi események ihlették – mutatott rá Ókovács Szilveszter. Mint elhangzott, bemutatják Madarász Iván Az ötödik pecsét című operáját és Szergej Prokofjev művét Háború & béke címmel. Utóbbit a virtuóz rendezéseiről ismert katalán Calixto Bieito állítja színpadra. Többek között Tosca-bemutatóra és két Mozart-opera, az Idomeneo, Kréta királya és Az álruhás kertészlány című darab premierjére is készül a dalszínház. A Magyar Nemzeti Balett Boris Eifman A Pygmalion-hatás című egész estés balettjének magyarországi premierjére készül, valamint Bartók két táncművét is új felfogásban mutatja be: A fából faragott királyfi Velekei László, A csodálatos mandarin Venekei Marianna első balettmester koreográfiájával valósul meg.

Fotó: Mirkó István

Az Operaház nem feledkezik meg a diákságról sem. Az Emmi Lázár Ervin-programja részeként Schicchi 2.0 címmel rendezi meg Puccini operájának verzióját Toronykőy Attila nyolcadikos diákok számára, Purcell Dido & Aeneas című alkotásának kamaraváltozatát pedig Barta Dóra állítja színpadra.

A Petőfi-bicentenárium alkalmából Szabó Máté rendezésében tér vissza a János vitéz.

Ókovács Szilveszter végezetül arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2022/23-as szezon bérletárusítása március 21. és 23. között az Operaház aulájában és az interneten kezdődik, elsőként a korábban már bérlettel rendelkezők számára, míg a jegyértékesítés július 1-jével indul.

Az évadismertető sajtótájékoztatót követően Ókovács Szilveszterrel járhattuk be a megújult neoreneszánsz stílusú épületet. Mint elhangzott,

a műemléki közönségforgalmi terekben elvégzett restaurátori munkálatok során helyreállították a homlokzat, valamint a belső terek eredeti színeit és anyagait.

Megújult emellett a belső terek világítása, így a falikarok és a nézőtéri nagycsillár lámpatestjei is eredeti formájukat kapták vissza. A Vörös szalon kihidrogénezett tölgyfaborításának ugyancsak visszaállították az eredeti színeit. A nézőtér befogadóképessége a korábbi 1200-ról 1000 főre csökkent, de szélesebb sortávban, nagyobb, komfortosabb székek szolgálják a nézők kényelmét; a páholyokban a korábbi hat helyett csak négy ülőhely érhető el. Felérve a karzatra Ókovács Szilveszter elmondta, hogy itt a diákok számára állóhelyeket, illetve a nem látó helyeken a hozzáértők számára partitúraolvasó helyeket alakítottak ki, a látássérülteket ugyanitt audionarráció segíti, a hallássérültek számára pedig indukciós hurkot építettek be a zsöllye egyik széksorában.

A negyedik-ötödik emeleten, a korábbi festőtermek helyén a balettegyüttes és az Operaház művészei számára alakítottak ki egy-egy új próbatermet.

Így európai színvonalú, színpadi méretek közt tudnak felkészülni az előadásokra a művészek.

Borítókép: A megújult Operaház színpada (Fotó: Mirkó István)