Napokon belül kormányzati támogatást kapnak a színházak

A Kulturális és Innovációs Minisztérium tájékoztatja a minősítéssel nem rendelkező színházakat, zeneművészeti és táncművészeti szervezeteket, hogy a 2022. évi szakmai programjuk megvalósítására és működésük támogatására elnyert pályázati összegek rendelkezésre állnak, és kifizetésük napokon belül megkezdődik – derült ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium közleményéből. A pályázati döntési listák május óta nyilvánosan elérhetőek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Emet) honlapján, a támogatások kifizetésére ezen a héten kerül sor.

A magát függetlennek nevező, rendszeres állami támogatásban részesülő Átrium Színház is hozzájut a korábban megítélt kormányzati támogatáshoz. Az általuk benyújtott pályázatot elbíráló kuratórium tagjait – ahogy az elmúlt három évben, úgy idén is – a budapesti színházak közös működtetéséről szóló megállapodás értelmében Budapest főpolgármestere jelölte ki. A minisztérium a jövőben is biztosítani kívánja a minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek számára az állami forrásokhoz való hozzáférés lehetőségét.

