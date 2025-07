Kiderült, Fenyő Miklós miért lépett meg pár perc után egy koncertfellépéséről

Egy évekkel ezelőtti Republic-koncerten Fenyő Miklós volt a meglepetés sztárfellépő (zenészek között nem ritka az ilyesmi), aki azonban mindössze két dalt énekelt, majd sietve távozott – mint később kiderült, azért, hogy hazaérjen a Manchester United-meccs második félidejére. A villámfellépés történetét nemrég Boros Csaba, a Republic frontembere idézte fel a Duna TV Hogy volt?! című műsorában – olvasható az Index.hu-n.

A Republic zenekarnak az éjszaka közepén jutott eszébe felhívni Fenyő Miklóst. Fotó: Broadway Event

Fenyő Miklós nyolc perc után hazarohant

Boros elmondása szerint Cipő ((Bódi László) egy nyári hajnalon vetette fel az ötletet, hogy hívják fel Fenyő Miklóst, jöjjön el a másnapi budapesti koncertjükre. Bár már hajnali 2-3 óra volt, Fenyő Miklós felvette a telefont, és azonnal igent is mondott.

Másnap egy rövid próbát is tartottak egy kisvendéglőben, ahol azonban Fenyő közölte a pontos menetrendet: háromnegyed 6-kor érkezik, és 6 előtt 2 perccel már indul is haza. Az énekes meg is érkezett a megbeszéltek szerint, előadta a Ha itt lennél velem és a Csókkirály című dalt, majd sietve távozott.

– Mondtam neki: „Mikikém, nem maradsz?”. Mire ő: „Bolond vagy, kezdődik a United-meccs második félideje” – mesélte Boros.

A rövid fellépés ezzel a kis háttörténettel vált csak igazán emlékezetessé, hiszen úgy tűnik, hogy Fenyő Miklós laza rock'n roll énekesként, a Manchester United egyik meccsének két félidejének szünetében vállalta be a fellépést