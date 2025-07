Már éjszaka is kóborolhatunk a Szigeten

A Sziget Fesztivál új, Éjszakai Jegy by Revolut elnevezésű, napi jegytípusa 21 900 forintba kerül, így 35 százalékkal olcsóbb, mint a forgalomban lévő napijegyek.

A fesztivál bejárata. Forrás: Sziget Fesztivál

A Nagyszínpad programjai mellett többek között a Revolut Stage, a Szoho negyedben központi helyen álló dropYard és a The Buzz, továbbá a Light Stage, a Beach és a Jukebox by Havana Club is nyitva lesz éjszaka. 23 óra után láthatók lesznek még cirkuszi előadások, a Nagy Utcaszínház programjai, valamint a Magic Mirror is nyitva tart.

A Delta District három helyszínén, a Yettel Colosseum amfiteátrumában, a látványában, fény- és hangtechnikájában is megújult BOLT Night Stage arénájában, valamint a The Club nevű új helyen