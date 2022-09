A Kőszívű – A Baradlay-legenda kőszínházi premierje

A júniusi margitszigeti ősbemutatót követően a stáb most a kőszínházi premierre készül. A zenés előadás producere, Szabó László elárulta, hogy pénteken és szombaton este láthatja a közönség, vasárnap pedig dupla, azaz délutáni és esti előadással is készülnek. A Kőszívű – A Baradlay-legenda musical a hazai musicalszínészek krémjét vonultatja fel. Az előadásban Erzsébet királyné szerepében Miklósa Erika lép színpadra, a Baradlay család tagjait többek között Polyák Lilla, Ember Márk, Fehér Tibor és Veréb Tamás formálja meg. Ezenfelül a nézők találkozhatnak például Feke Pállal, Gubik Petrával és Nagy Sándorral is. Új tagokkal is bővült a stáb a kőszínházi premierre: Horváth Alexandra, Orth Péter, Chajnóczki Balázs és Csonka András csatlakoznak a musicalhez.



A nyilvános főpróbát a második felvonás közepétől követhettük végig. Szente Vajk, A Kőszívű musical író-rendezője az utolsó simításokat végezte el a darabon, illetve a díszleten, hiszen – bár eredetileg is azt Erkel Színház színpadára tervezték – a Margitszigeti Szabadtéri Színpadhoz képest jóval nagyobb teret kell most betölteniük a színészeknek és a táncosoknak egyaránt.

A vasárnapi előadáson a produkció csatlakozik egy társadalmilag is fontos ügyhöz, melyről Takács Erika jelnyelvi tolmács és Gulyás Andrea, a Civilút Alapítvány kurátora beszélt. – A vasárnapi előadás különleges lesz, mert jeltolmáccsal valósul meg. Nagyon nagy szerencsém van, mert most élőben is láthatom a darabot. Megkapom a szövegkönyvet és a videóanyagot, és egy jelnyelvi dramaturggal átdolgozzuk az egészet – mondta Takács Erika. Hozzátette, hogy a szöveg több mint nyolcvan-kilencven százalékát meg kell tanulnia, hiszen az előadás ritmusát tartani kell. A jelelést komplikálja, hogy a jelnyelvben kisebb a jelkészlet, mint a magyar hangzó nyelvben.

A teljesebb élmény átadásában nagy szerepe van a színészi játéknak, a táncosoknak, illetve a látványnak is, mely a siket és nagyothallók számára különösen fontos

– tette hozzá.

A felejthetetlen élményt pedig többek között a huszonhárom dalt tartalmazó zenei anyag adja, melyről Juhász Levente elmondta, hogy a modernségre törekedett, miközben vissza kellett adnia a XIX. századi miliőt is. A Puskás musical zeneszerzője elárulta, hogy sokkal klasszikusabb hangzásvilágot igyekezet megteremteni a Kőszívűben. A darab története pedig az Erkel Színházi premiert követően Kecskeméten folytatódik, hiszen a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tűzi műsorra még ősszel, ahol a komponistát színészként, Baradlay Ödön szerepé­ben is láthatja majd a nagyérdemű.

Borítókép: A korábbi előadásokhoz képest most nagyobb teret kell betölteniük a színészeknek és a táncosoknak (Fotó: Bach Máté)