Középkori, reneszánsz és barokk táncok

A Mandel Quartet 1981-ben alakult Budapesten. Az együttesben Mandel Róbert középkori és reneszánsz tekerőlantokon, Kállay Gábor blockflőtéken, rebecen játszik és énekel, Jakobi László basszus rebecen és csellón, Márta István zeneszerző csembalón és reneszánsz ütőhangszereken játszik.

A régizene együttes adott már koncertet San Franciscóban a Berkeley Early Music Festivalon, Rio de Janeiróban a Theatro Municipalban, a Bregenzer Festspielén, a müncheni Deutsches Museumban, a tel-avivi Old Jaffa Chamber Music Festivalon, a comoi Autunno Musicale fesztiválon, a ferrarai Aterforumon és a mexikói Cervantino Festivalon. Számos televízió- és rádióállomás rendszeresen sugározza zenéjüket, de a régi magyar zene hírnevét öregbítették azok a több-tízmillió néző által figyelemmel kísért élő show-műsorok is, amelyek közül a hamburgi NDR Talkshow, a Radio Vaticana, a New York-i NBC Today, a chicagoi WFMT „Studs Terkel Show”, a londoni BBC-TV „Pebble Mill at One” és „Blue Peter”, a SKY-NEWS „Beyond 2000” televízió show és a WQXR rádióshow, a los angelesi KPFK vagy a bécsi ORF állomások voltak a legemlékezetesebbek.

A Mandel Quartet plakátja a nyolcvanas évekből

Mandel Róbert, az együttes művészeti vezetője, mint hangszerkészítő és hangszer-restaurátor a múzeumokban fellelhető eredeti példányok hű másolataként maga készítette a hangszereit. Tekerőlantjával az 1980-as évek elején a világon elsőként koncertezett az USA-ban, Ausztráliában és Izraelben.

A zenekar ez alkalommal a következőket adja elő: XIV. századi táncok az itáliai Harleiana kéziratból, Giovanni Picchi Ballo Ongaro című szerzeménye, XVI-XVII. századi magyar táncok a Kájoni kéziratból, az antwerpeni Tylman Susato 1551-es munkája, a Danserye, egy XVI. századi ismeretlen angol szerző Greensleeves to a Ground variációi, Francia táncok Claude Gervaise munkáiból, az ugyancsak francia Michel Corrette három szerzeménye, a Suite Premiere, a 3 Chansons és a Que vous diraige maman, Táncok a Lőcsei kéziratból, ismeretlen bécsi alkotó Nouvelle Collection d’Hongroises című gyűjteményének darabjai és a jól ismert XVI-XVII. századi Hajdútáncok.

Borítókép: a jubileumi koncertre készülő Quartet (Forrás: A Mandel Quartet archívuma)