A Balaton Sound kistestvére csütörtökön új helyszínen támad fel és még egy strandröplabda-bajnokságra is benevezhetünk rajta

Az EFOTT után a Velencei-tó egyik leglátogatottabb nyári eseményének ígérkezik a B my lake, amely önálló fesztiválként érkezik a tópartra. Az underground elektronikus zenei fesztivált 2013 óta (akkor még a VOLT Produkció részeként) eddig mindig balatoni helyszíneken rendezték meg, az utóbbi három évben a Balaton Sound része lett, ami azonban az idén elmarad.

A B my like a zenei kínálat mellett különleges kísérőprogramokat is kínál. Fotó: bmylike.hu

B my lake a Velencei-tónál

A látogatók több mint hetven fellépő közül válogathatnak július 24-e és 26-a között, a színpadokon nemzetközi és hazai DJ-k váltják egymást. Az idei programban szerepel többek között Dubfire, Joyhauser, Colyn b2b Innellea, Svetec és Fideles is. A három zenei helyszínen változatos műfajok – techno, melodic techno, house – uralják majd a napokat és éjszakákat – olvasható a feol.hu oldalon.

A zenei kínálat mellett különleges kísérőprogramokat is kínál a rendezvény.

A Magyar Röplabdaszövetség amatőr strandröplabda-bajnokságot szervez a fesztivál idejére, amelyre négy-öt fős csapatok nevezhetnek. A jelentkezés még nyitott (itt), a mérkőzések a strandon zajlanak, a háttérben szóló zenével és a Velencei-tó látványával. A helyszínen, mindezek mellett divatbemutatók, szabadtéri mozi, SUP, jóga, masszázs és gasztropontok is várják az érdeklődőket. A divat önálló programként jelenik meg: pénteken és szombaton hat magyar tervező mutatja be kollekcióját a Fashion Block kifutóján.