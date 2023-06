Cseh Tamásra emlékeznek az Ördögkatlan fesztiválon

„A fesztivált megnyitom!” – 2008 nyarán hangzott el a mondat a nagyharsányi tornaterem alkalmi színpadán, védnökük, Cseh Tamás ezzel indította el az első Ördögkatlant. A 16. találkozásra készülnek idén a szervezők.

„Tamás 80 éves lenne az idén. Ő nincs már köztünk. De szívünkben, képzeletünkben velünk lesz, és hogy ez így legyen, jobbik részünket visszük a Katlanba. Na meg számos olyan programot, ami megidézi őt. És a szabadságot visszük, amit mindig is képviselt. Dalaival, az Indiánnal, filmjeivel, rajzaival… életével”

– olvashatjuk a közleményben. A rendezvényen számos programot szerveznek majd, amelyekkel Cseh Tamás emlékét idézik meg. Ilyen lesz például a Bakonyi Indiánok című kiállítás vagy az Iskola utcai albérletet idéző Cseh Tamás szoba, ahol dalszövegeket írhatunk Cseh Tamás dallamtöredékeire. Lesz sok koncert, köztük a „Füst a szemében”, a „Másnap” és számos zenekar koncertjének, gyöngyszeme lesz néhány dal, amit Cseh Tamás és Bereményi Géza írt. ,A Katlan „rezervátumnak” kijelölt területén öt indián sátrat fognak felállítani. Cseh Tamás szerzeményeit is játssza majd a Csík Zenekar és Kiss Tibi, a Csaknekedkislány, a Balaton és a Kiscsillag.

Cseh Tamás 2008-ban nyitotta meg az első Ördögkatlant. Forrás: Facebook

Díszvendégek, ismerős helyszínek és csapatok az Ördögkatlanon

Mint írják, a magyar underground univerzális tehetsége, Másik János rég rászolgált már a díszvendég címre. „Másik János az egyik legizgalmasabb, legsokoldalúbb, virtuóz magyar zenész és előadó. Szabad és besorolhatatlan, már csak ezért is kötődik szorosan az Ördögkatlanhoz. Nem véletlen, hogy 2023-ban, Cseh Tamás születésének 80. évfordulóján tűzzzük fel rá ezt a címet” – írják a szervezők. Tavaly már a nagyharsányi templomot elfoglaló Magyar Zene Háza idén külön színpadot is kap Beremenden. A Jurányi Ház, a függetlenek menedéke pedig sok-sok szabad és fiatal alkotó színházi előadásait hozza a katlanba. Több ismerős helyszín és csapat: Both Miklós udvara, a Pécsi Bölcsész Udvar, a Hagyományok Háza, a Vylyan Terasz irodalmi és jazz délutánjai. „Elsőbálozókra” is számítanak, mint például a világhírű színházi rendező, Tim Carroll színházi workshopja, a francia Kaophonic Tribu koncertje, a Freak Fusion zsonglőrtanodája és kortárs cirkusza – és régi-új csapat lesz köztünk: az Apertura Társulat, a k2 Színház „reinkarnációja”. Mint írják, sok nagyszerű előadást hívtak meg, amit fiatalok hoztak létre. Hegedűs D. Géza és ifj. Vidnyánszky Attila osztálya a Liliomot és a Merlint játssza, Regős Simon és társai a Puszták népét dolgozták fel, Pál András osztálya egy Csikágó-mjuzikelt magyarosított, Fodor Orsi rendezése dokufikciós előadást hoz a Trafóból, székesfehérvári fiatalok a legendás Petőfi Rockot idézik meg, a pécsi OSZIP diákjai Kohlhaasról és két Koreáról mesélnek, kaposvári színészhallgatók Arany Jánossal és Shakespeare-rel érkeznek. A fesztiválozók az irodalmi délutánokon Háy Jánossal, Bódis Krisztával, Visky Andrással, Csáki Judittal, Csuja Imrével, Nádasdy Ádámmal, Krusovszky Dénessel, Tóth Krisztával, Boldizsár Ildikóval, Szabó T. Annával és Dragomán Györggyel találkozhatnak.

Minden nehézség közepette, maradunk, akik voltunk, legalábbis szeretnénk lenni: szívirányból megszólaló, mezítlábas, szabad és derűs pont az életben. Ördögkatlan Fesztivál. És pont. (A Ördögkatlan fesztivál szervezői)

Borítókép: 16. alkalommal rendezik meg az Ördögkatlan fesztivált (Forrás: Facebook)