Egy könyvben minden izgalom Tokaj körül

A 2014 óta magyarul és angolul is kiadott TokajKalauz független borkalauzként jelenik meg és vonultatja fel hazánk talán legismertebb borvidékének értékeit. Lett ezzel Tokaj-Hegyalja első számú referencia-kiadványa mára.

A TokajGuide ötödik kiadása (Forrás: Tokajmagic.hu)

Csakis a borok minőségén és az időn keresztül mérhető teljesítmény tudja igazolni a színvonalat

– vallja a kötet szerzője, Ripka Gergely, aki 2010 óta szüntelenül járja a régiót és keresi az eldugott kincseket, legyen az egy tehetséges új termelő, a legjobb pohár aszúhoz, panorámás kilátópont a tökéletes fotóhoz vagy a legizgalmasabb hétvégi rendezvény, ahol az egész család jól érezheti magát, és töltekezhet hasa és lelke, ha Tokaj felé veszi az irányt.

Nem csak a legjobbakról szól

A kötet végén ezúttal is borkatalógusban böngészhető majd át az elmúlt 30-40 év legszebb, csillagos tokaji borainak listája. Ezek alapján a helyi birtokok is csillagos elismerést érdemelhetnek ki. A több mint 200, napjainkban működő hegyaljai termelő közül eddig mindössze egy borász kapott háromcsillagos minősítést, ketten két csillagot és az öt egycsillagoshoz idén két új név csatlakozik majd az októberi megjelenéssel. Mellettük húsz új pincészet is felkerül a térképre, köztük számos olyan is, amely csak az elmúlt pár évben bontogatja szárnyait izgalmas borokkal. Számukra is felületet kíván biztosítani a szerző minden új kiadással, hogy a kortárs színtér minél teljesebb összképet mutasson a TokajGuide-ban.

Fotópályázat, sok-sok izgalom, a boron is túl…

Noha a történelmi borvidék adja a fő témáját, az új kötet továbbra is vállaltan többről szól, mint egy egyszerű borkalauz. A könyv második felében bárki megtalálhatja a tartalmas kikapcsolódáshoz szükséges információkat, legyen szó étteremtippről a Bodrog mentén, a legszebb várrom pontos történetéről vagy a legfelkapottabb szállások listájáról. Ha ez sem lenne elég, kapunk eligazítást egy egész heti hegyaljai program összeállításához is! A TokajKalauz kötelező kellék tehát a felejthetetlen tokaji élményekhez!

A 2023-as kiadás október 3-án jelenik meg a Borkollégiumban, ahol a szerző izgalmas vakkóstolón leplezi majd le az új csillagokat.

(Regisztrálni a [email protected] címen lehet.)

Aki pedig szeretne egy dedikált kötetet nyerni a premier előtt, a TokajGuide Facebook-oldalán fotópályázat indult A Tokaji Terroir címmel, amelyen a könyv mellett értékes fotós ajándékutalvány is nyerhető. További részletek ITT találhatók.