Minden nap egy nemzetközi sztár Szegeden

Idén január végén jelentette meg új, You Only Love Me című dalát Rita Ora.

A friss szerzeményt, amit egy hónap alatt már több mint négymilliószor néztek meg rajongói a legnagyobb videómegosztón, hamarosan egy új lemez is követi.

A fergeteges hangulatú koncertjeiről ismert angol popsztár így valószínűleg már ebből is szemezget – először élőben a hazai közönségnek – a ma kezdődő nyárzáró SZIN-en.



Alok igazi szupersztár: a világ legjobb lemezlovasait rangsoroló DJ Mag listáján a rendkívül előkelő, 4. helyen szerepel, hetvenmillió közösségi médiakövetővel szintén a nemzetközi elektronikus zenei szcéna élbolyába tartozik, ő a leghallgatottabb brazil művész a világon.

Azt már tavaly bejelentették a szervezők, hogy a Tisza-parti városba érkezik majd a nemzetközi zenei életbe 2016-ban hatalmas sikerrel berobbanó Lukas Graham zenekar.

Szegeden ma indul a buli (Forrás: Szin.org)

Hét platinalemezt érő és három Grammy-jelölt 7 Years című slágerüket mára világszerte több mint hárommilliárdszor streamelték. A debütalbumot teltházas koncertek követték szerte a világban. A kritikusok elismerően nyilatkoztak a bandáról, mások mellett a The New York Times, a Rolling Stone és a Billboard hasábjain. Felléptek a Grammy Awards és az MTV Video Music Awards díjátadóján is, ahol a legjobb új előadó kategóriában is jelölték a Lukas Grahamet. Legfrissebb albumuk idén érkezik, amit itthon először a SZIN-en hallhatunk élőben.

Timmy Trumpet bakancslistájáról a SZIN-fellépés eddig még hiányzott, de idén ez is teljesül. Az ausztrál house DJ-producer, akinek egyik ismertetőjegye a live set közben gyakran előbukkanó trombitája, megunhatatlan a hazai közönség számára.

A trombitazsonglőr az egyik „legrobbanékonyabb előadó” napjaink zenei palettáján, hatalmas bulik jelzik útját.

A végtelenül laza és barátságos srác – akit erős szál köt ma már Magyarországhoz – ezúttal a SZIN közönségét igyekszik meghódítani, bizonyára nem kis sikerrel.