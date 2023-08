Nézz be a házamba Szentendrén!

A szervezők közleményben tudatták, hogy újra szélesre tárják műhelyeik, üzleteik kapuit a szentendrei lokálpatrióták a Házak, udvarok, házigazdák néven ismert programsorozatban.

Fényfestés a szentendrei Éjjel-Nappal Nyitva Fesztiválon a Fő téren (Forrás: MTI/Mónus Márton)

A látogatók nemcsak a szentendrei udvarokba nyerhetnek betekintést, hanem találkozhatnak az ott lakókkal, a műhely-, üzlettulajdonosokkal, és a házigazdák által szervezett programokon megismerhetik munkájukat, életüket.

Most is lesznek gyerekprogramok, jótékonysági gumikacsaverseny, fényfestés a Fő téren, programok a Barlangban, kiállítások és műhelybemutatók. Az idei év újításaként augusztus 24-én, a 0. nap programjaival indul a fesztivál, melynek keretein belül a P’Art Mozi izgalmas programokkal készül a filmrajongóknak. A rendezvényen a borok kedvelőinek is különleges élményben lehet részük, a Dunakorzó ugyanis három napra ismét Borkorzóvá alakul, ahol helyi és országosan is ismert pincészetek borait kóstolhatják meg a látogatók.

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál programjai

A fesztivál mindhárom napján színvonalas koncertek várják a Szentendrére látogató közönséget. A Dunakorzón felállított nagyszínpadon fellép az Anima Sound System, Molnár Ferenc Caramel, a Jazzformers feat. Szabó Enikő, Jónás Gabriella, a Sárik Péter Trió & Falusi Mariann, a Borbély Műhely és a Mörk. A kortárs képzőművészet és a gasztronómia helyi összefonódásának ízletes csodáit a GastroArt helyszínein ismerhetik meg az érdeklődők.

A Dunakorzó három napra ismét Borkorzóvá alakul. Kép forrása: Facebook

Mint közleményükben írják, a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivált 18. alkalommal rendezi meg a Szentendrei Kulturális Központ a város kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek, művészeti egyesületeinek és üzleti vállalkozásainak összefogásával.

A rendezvény 18 éve töretlenül képviseli azt, amit az alapítók megálmodtak: egy közösségi alapokon szerveződő, háromnapos, izgalmas, sokszínű, a minőséget képviselő programsorozatot, amelyen Szentendre megmutatja a valódi arcát, értékeit és egyediségét a kultúra, a művészet és a vendéglátás területén

– mondta Lakatos Judit, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezető igazgatója.

Borítókép: Ilyen volt tavaly a szentendrei rendezvény (Fotó: Deim Balázs)