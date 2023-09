A Nemzeti Filmintézet támogatásával készülő Lepattanó című filmnek – amelyet a tervek szerint a jövő év második felében láthat a közönség – Vékes Csaba lesz a rendezője és a forgatókönyvírója.

A főszereplők között köszönthetjük Scherer Péter és Patrick Duffy mellett Derzsi Dezsőt, Waskovics Andreát, Katona Lászlót és Fekete Zsoltot is, aki Atit, egy szenvedélybeteg, flegma karaktert alakít majd a filmben, és aki elmondása szerint az izgalmas jelenetek próbáit és felvételeit egyaránt nagyon élvezi. A további szerepekben többek között Rába Roland, Gyuricza István, Elek Ferenc, Mucsi Zoltán, Petrik Andrea és Gáspár Sándor lesz látható.

A produkcióról a Svenk című műsor ma esti adásában Dévényi Zoltán operatőr mesél. Az adás 22.50-kor kezdődik a Hír TV-n.

Sherer Péter (balra) és Patrick Duffy (jobbra) a Lepattanó című film forgatásán. Fotó: Gordon Eszter



A Blue Duck Arts gyártásában készülő produkció producere Roskó Péter, vágója Gotthárdi Balázs, látványtervezője Takács Eszter, zeneszerzője Kovács Márton, operatőre pedig Dévényi Zoltán, aki szerint szép kihívás a gombfocit filmen bemutatni, ugyanis nagyon picik a játékosok és maga a labda is nagyon-nagyon kicsi.

– Olyan speciális eszközökkel kell dolgoznunk, amelyekkel közel tudunk kerülni mind a labdához, mind pedig a pici gombfocijátékosokhoz. Alapvetően léteznek olyan objektívek és kameramozgatók, amelyeket ilyen mikrohelyzetekre találtak ki. Ezeket próbáltuk meg továbbfejleszteni és felhasználni a legszebb és a legjobb képelérés érdekében – osztott meg néhány kulisszatitkot az operatőr, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a film nagyon színes érzelmi palettát mutat be, amit leginkább a színészi játékkal tudnak bemutatni, de a kameramozgásokkal és a világítással, a fényekkel, a ruhákkal, a sminkkel és a teljes látványvilággal is próbálják érzékeltetni.

Egy olyan vígjátékot szeretnénk létrehozni, amely alapjában szórakoztató, ugyanakkor magas színvonalú. Ami nem vulgáris, nem kínos, mégis sokan tudnak rajta nevetni, széles rétegeket megérint

– hangsúlyozta az operatőr, hozzátéve, hogy a rendezővel együtt sokat törték a fejüket rajta, vajon miként tehetnék egy picit meseszerűvé, valóságtól elrugaszkodóvá a film képi világát.

– Számomra ez igazi kihívás, mert kifejezetten vígjátékot még sosem készítettem. Ráadásul kevés időnk van leforgatni a filmet, úgyhogy vannak nehéz pillanataink. De szerencsére van mellettem egy olyan stáb, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy jól sikerüljön – osztotta meg gondolatait és érzéseit Dévényi Zoltán.

Borítókép: A Lepattanó 2024-ben kerül a hazai mozikba (Forrás: Facebook)