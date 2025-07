A rockbanda három évtized után sem lassít, itt a legújabb daluk

Harminc évvel ezelőtt Dave Grohl, a Nirvana dobosaként ismert zenész egy szinte titokban rögzített szólóprojekttel lépett elő: ez lett a Foo Fighters első lemeze. A többi pedig már rocktörténelem: több mint tíz stúdióalbum, milliós rajongótábor, rockhimnuszok sora, Grammy-díjak és stadionturnék.

A rockegyüttes frontembere, Dave Grohl az egyik koncerten. Forrás: Foo Fighters Facebook-oldala/Andi K. Taylor

A Foo Fighters új dala egy rockballada

Most, harminc évvel később a zenekar új szerzeménnyel jelentkezett – írja a The Hollywood Reporter.

A Today’s Song azonban nemcsak egy új szám, hanem egy vallomás. Egy búcsú, egy hálaadás és egy fogadalom, hogy mennek tovább még akkor is, ha az út nehezebb lett.

A Foo Fighters 2022-ben elveszítette dobosát, Taylor Hawkinst. A veszteség megrázta a zenekart és a rajongókat is világszerte. Grohl és társai azonban összeomlás helyett újraértelmezték önmagukat.

A Foo Fighters frontembere, Dave Grohl az új dal megjelenésekor így fogalmazott a rajongóknak a zenekar honlapján:

Az évek során megéltünk szárnyaló örömöt és pusztító szívfájdalmakkal teli pillanatokat is… De együtt jártuk ezt az utat, egymásért, egymással – bármi is történt. Mert az életben nem mehetsz egyedül.

Grohl külön kiemelte Hawkins emlékét is:

Taylor. A nevedet minden nap kimondjuk – néha könnyel, néha mosollyal. Hiányod végtelen vágyakozást hagyott maga után. A Foo Fighters minden egyes hangjegyében örökké ott leszel.

A Today’s Song egy közepes tempójú, mégis lüktető erejű rockballada, meglepően személyes hangvételű. Hangzásvilágában visszaköszön a But Here We Are (2023) című album letisztult, gyászt feldolgozó hangulata, de már előretekintő, reményteli irányban.