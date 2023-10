A skarlát betű újra a Győri Balett repertoárján

A Győri Balett korábban már nagy sikerrel játszotta A skarlát betűt, de most hét év után ismét bemutatják. A produkciót Velekei László, az együttes vezetője és az előadás koreográfusa álmodta újra. – Százhúsz százalékon kezdtük az évadot, a premierhét alatt is már egy másik premierre készülünk – mondta el az igazgató. – Bizonyos elemek ugyan visszaköszönnek A skarlát betűben, a jelmezek és a díszlet is a korábbi produkciót idézi majd. Az új mozgáselemek és zenei hangzás viszont még magasabb szintre emeli a produkciót, és még újabb élményeket kínál a táncszerető közönségünknek – fogalmazott Velekei László.

Fotó: KovVelekei László koreográfus Bartók Béla A fából faragott királyfi című táncjátékának próbája után tartott sajtótájékoztatón a Magyar Állami Operaházban 2023. február 8-án. Forrás: MTI/Kovács Attila

A társulat vezetője elárulta, hogy az előadás a történet írott és megfilmesített változatából is táplálkozik. Alkotótársával, Csepi Alexandra dramaturggal úgy érezték, hogy mondandójából nem veszített, sőt az még jobban tud reflektálni a jelenre.

A főszerepet Jekli Zoltán és Matuza Adrienn táncolja, és számos balettnövendék is színpadra lép.

– Célkitűzésem, hogy ha a darab is megengedi, akkor együtt dolgozhassunk gyerekszereplőkkel. Nem csak az előadásnak, hanem a társulatnak is pluszt adnak, töltenek minket nap mint nap – mondta el Velekei László.

A társulat következő premierjét pénteken tartják a Győri Nemzeti Színház nagyszínpadán.