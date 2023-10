Törökországban a mezolitikumból származó szobrokat tártak fel

A török kulturális és turisztikai minisztérium tájékoztatása szerint a szenzációs leleteket ezen a területen találták. A régészeti felfedezésről a Heritage Daily és a National Geographic cikke alapján a Kultúra.hu számolt be.

Kirándulók egy régészeti lelőhelyen. Illusztráció (Forrás: Freepik)

A legjelentősebb lelet a Göbekli Tepénél fellelt vörös, fehér és fekete színanyaggal díszített vaddisznószobor kőtalapzaton. A kutatók szerint az alkotás az egyik legrégebbi festett szobor a mezolitikumból.

A másik feltáráson, Karahan Tepénél egy 2,3 méter magas ülő férfit formázó kőalakot is találtak, amelyet az őskori művészet egyik leglenyűgözőbb példájának tartanak a szakemberek. Az embert ábrázoló tárgyak mellett többféle állatot is megformáltak. A fellelt tárgyak között van a vaddisznón kívül kígyó, rovarok, nyúl, gazella és keselyű is.