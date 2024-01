Budapest Central European Fashion Week: így célozzák meg a Z-generációt a divaton keresztül

A programsorozaton idén több mint húsz márka mutatkozik be. A magyarok mellett régiós tervezők munkáival is találkozhat a közönség. A régiós márkák jelenlétével emelt központi rendezvény lehetőséget teremt a kreatív ágazatok exporttevékenységének növelésére, a bemutatkozás pedig ugródeszkát is jelent a márkák számára a nemzetközi piacokra.