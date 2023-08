A Z generációra fókuszál az idei Budapest Central European Fashion Week

Mint írják, a régió egyik kiemelkedő szakmai eseményének a legfontosabb hívószavai között van: a regionális szerep erősítése és a Z generációra fókuszáló Fashion HUB megrendezése. Szeptember 2-án és 3-án 39 márka kollekciója lesz látható a Millenáris Parkban, ahol 24 magyar divattervező mellett ukrán, román, cseh, lengyel, szlovák és szerb alkotók mutatják be kreációikat.

A lengyel Szczygiel kollekciójának bemutatója a XI. Budapest Central European Fashion Week második napján a Néprajzi Múzeumban 2023. február 5-én (Forrás: MTI/Balogh Zoltán)

Mint írják, a rendezvényen fontos szempont a hazaiak mellett a regionális márkák bemutatása, amit erősít a nemzetközi sajtó, az influenszerek és buyerek jelenléte is. A régió elismert divatszakmai magazinjainak képviselői érkeznek a helyszínre: a lengyel Vogue, Elle és Twój Styl mellett a cseh és ukrán Vogue, valamint az olasz lapok közül a L'Officiel és a Vogue Italia újságírói is ellátogatnak az eseményre.

A tájékoztató szerint a szervezők elkötelezettek abban, hogy lehetőséget biztosítsanak, azoknak a tehetséges tervezőknek és márkáknak, akik háborús körülmények között élnek és alkotnak. A rendezvényen az SS24 szezonban ukrán tervezők munkáit lehet majd látni.

Az MDDÜ stratégiájának kiemelt célkitűzése, hogy Magyarország hosszú távon a közép-európai régió divat- és designipari központjává váljon

– idézi a tájékoztató Jakab Zsófia vezérigazgatót, aki hozzátette, hogy az évente kétszer megrendezett BCEFW egyfajta hídként köti össze a magyarországi és régiós országok iparági szereplőit. Lehetőséget biztosít kereskedelmi kapcsolatokra, növeli a nemzetközi láthatóságot, de a rendezvény jelentős turisztikai szereppel is bír – magyarázta.

Az idei BCEFW több újdonságot tartogat, amelyek között az egyik legfontosabb, hogy új szakmai kritériumrendszer alapján határozták meg a rendezvény kategóriáit.

Az új koncepció az MDDÜ által 2023 januárjában létrehozott Advisory Board javaslatai alapján valósult meg, amelynek elsődleges célja a BCEFW vonzerejének fejlesztése, elősegítve a kelet-közép-európai országok közötti együttműködést annak érdekében, hogy még hatékonyabban hívják fel a nemzetközi szakma figyelmét a térség kreatív versenyképességére.

„Bízunk abban, hogy egy olyan összehangolt, Advisory Board által támogatott szakmai esemény, mint a BCEFW, versenyelőnnyé tudja kovácsolni a hazai és a régiós országokban rejlő kreativitást” – mondta Forintos-Szűcs Anita általános vezérigazgató-helyettes. Hangsúlyozta, hogy elkötelezetten támogatják a jövő generációit.

Idén először nyitják meg a Fashion Hubot. „A tehetséggondozásra való fókusz a kifutókon is megjelenik. Reméljük, hogy a szárnyait bontogató, szemünk előtt fejlődő, új és feltörekvő tervezők közül többen is nemzetközi porondra léphetnek majd” – emelte ki az általános vezérigazgató-helyettes.

A Fashion Hub a tervezők prezentációi mellett kiemelten a fiatal korosztálynak kínál programokat, hogy közelebbről megismerhessék a divat világát és a kreatívipar kulisszatitkait.

Lesznek előadások a Streetstyle fotózás témájában vagy a TikTok-trendekről, de workshopok és kerekasztal-beszélgetések, valamint pop-up store is várja a látogatókat. A részvétel ingyenes, bizonyos programokhoz regisztráció szükséges.

Tovább bővül a side eventek köre is, a rendezvény ideje alatt Budapest több helyszínén is lesznek divatprogramok.

A kísérő eseményeken is fontos szerepet kap a Z generáció megszólítása: az UNREALINDUSTRY a hétvégi napokon pop-up store-ja mellett zenés programmal is készül. A szakmai aktivitások sorát pedig a W Hotel Faces of Budapest programsorozatának első eseménye erősíti – olvasható az MDDÜ közleményében.