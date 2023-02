Sikkes és klasszikus formák bűvölete

Már jóval a meghirdetett első prezentáció időpontja előtt elegáns, derűs közönség várakozott a Magyar Nemzeti Múzeum előcsarnokában, hogy betekintést nyerjenek a 2023/2024-es őszi-téli divattrendekbe. Felsétálva a lépcsőkön, a múzeum impozáns dísztermébe értünk, ahol minden készen állt arra, hogy az Elysian márka prezentációja elkezdődjön. Ezúttal a hagyományos divatbemutatók helyett a tervezők kreatív performanszot állítottak össze. Így a márkáknak lehetőségük nyílt arra, hogy egyedi, innovatív koncepciók mentén még inkább érvényre juttassák saját karakterjegyeiket és ezáltal jobban felkeltsék a szakma és a nagyközönség figyelmét.

Az Elysian márka új kollekciójában ismét a nőies vonalak kaptak hangsúlyt Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az Elysian márka prezentációja az 1920-as, 1930-as évek hegyvidéki üdülőhelyeit idézte meg szebbnél szebb ruháival. Ahogy már megszokhattuk, a letisztult elegancia, a csodálatos textilek és a nőies vonalak kaptak most is hangsúlyt. A kollekció nappali viseletében a csontszín mellett a bézs és a jeges kék, míg az alkalmi ruhák vonalán a púderrózsaszín és a fekete színek domináltak. Emellett puha kelmékből készült kabátokat is láthattunk, csakúgy mint pliszírozott szoknyákat, amelyek egyszerre kölcsönöztek klasszikus és sikkes megjelenést. Az Elsysian kollekciójának ruhadarabjai által a kifinomult, nagyvárosi nő ismerhet magára.

Bódis Boglárka, az Elysian tervezője kérdésünkre elmondta, hogy prezentációjukkal a húszas-harmincas évek világába szerették volna visszarepíteni a közönséget, amikor is gyönyörű európai üdülőhelyeken az emberek összegyűltek, s a téli sportok űzése után különféle társasági eseményeken jelentek meg.

Ezt a hangulatot különböző téli kellékekkel igyekeztek megteremteni, emellett balett-táncosok idézték meg az elegáns estélyeket. A divatiparban tíz éve jelen lévő Elysian őszi-téli kollekciójában a márka szimbólumát, az őzgidát is felfedezhettük. Bódis Boglárka ennek kapcsán kifejtette:

Az Elysian védjegye az őzgida, amelyet újraterveztettem, s az őszi-téli kollekcióban print formájában került rá a ruhákra.



Egészen más hangulat és tematika jellemezte a Mero kreatív prezentációját, amelyet egy csilli-villi nappali enteriőrben mutattak be, az asztalon aranyszínű sakkfigurákkal. A Mero ruhát viselni olyan érzés, amely megadja azt a luxust, hogy megtapasztaljuk a bennünk lévő ezer arcú nőt – olvashatjuk a márka honlapján. És ez az érzés jellemezte a bemutatót is.

A Mero márka új kollekciójában a fekete dominált (Fotó: Facebook/BCEFW)

A Mero többségében fekete és néhány tűzpiros kollekciója a sejtelmes vonalakba bújtatott magabiztosság, a merészség és lezser elegancia tökéletes ötvözetét jelenítette meg. Itt a lágy anyagok, a flitterek és a merész szabásvonalak kerültek előtérbe.

Nagyon átgondolt, modern, extravagáns őszi-téli kollekció született.

A Mero alkalmi ruháit nézve az volt az érzésünk, mintha tükröt tartanának elénk, amely megmutatja a social media mesterségesen kialakított álomvilágát.

Az 1950-es évek hangulatát idéző szalonbemutatóit idézte fel Zoób Kati divattervező az őszi-téli kollekciójának prezentációján. A visszafogott, de elegáns darabok a kortárs és a múlt divatszíneinek- és formáinak kortalan variálhatósága jegyében készültek el. A tervező lapunknak azt nyilatkozta, hogy az új kollekció és a Magyar Nemzeti Múzeumba álmodott prezentáció nem másról szólt, mint az életükről: – Mindig is egy divatszalonban éltünk és dolgoztunk, s most hamarosan – remélem, hogy néhány hét múlva – megnyitjuk az immár két éve készülő meseszép és új divatházunkat, ahol szalonbemutatókat fogunk tartani. Ez a mi életünk.

Klasszikus, de modern Zoób Kati tervező új kollekciója (Fotó: Holecz Endre)



Az este során látott többi prezentációhoz képest a tervezőnő visszanyúlt tehát a klasszikus szalonbemutatók műfajához, ami stílusában igazán illett a klasszikus ruhakölteményekhez. Az új kollekcióban főként a földszínek domináltak, amiben találhatunk mintájukban és anyagukban változatos és a női test vonalát követő alkalmi ruhákat, nadrágokat, szoknyákat, nadrágszoknyákat, blúzokat, blézereket és rövidebb és hosszabb fazonú kabátokat egyaránt. Nem utolsó szempont az sem, hogy egytől egyig egymással könnyen variálható, több elemből álló szetteket viseltek a manökenek. Ez pedig akkor bizonyosodott be, amikor a show második felében a lányok öltözéke egy-egy újabb darabbal, például hosszú hímzett kabáttal vagy éppen bársony anyagú blézerrel bővült. Ahogy azt a tervezőnő kiemelte: a szalonkultúra rendkívül diszkrét műfaj.

Nem öltözünk hivalkodóan, de nem kommunikáljuk azt sem, hogy milyen hatalmas sikereket értük el. Ez sokkal inkább egy belső világ, s ehhez természetesen a színek, az anyagok, a formák mind-mind idomulnak. De azt gondolom, hogy a kollekció mindezek mellett is tud finoman szexi, finoman erotikus lenni

– tette hozzá. Mint mondta, nem szeretne olyan világban élni, ahol nincs helye a klasszikus szépségnek. S bár a bemutatott darabok voltaképpen kortárs viselet, Zoób Kati megjegyezte, hogy nem feltétlenül utcai viseletek. – Ugyanakkor remélem, hogy minden embernek vannak olyan alkalmak az életében, ahol lehet így öltözni – zárta a beszélgetést.