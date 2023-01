Februárban új koncepcióval érkezik a Budapest Central European Fashion Week

Az év első divathetének fő programelemét, a kollekciók prezentálását idén stratégiai megfontolásból Budapest több ikonikus helyszínén tartjuk meg. Számos, sikeres nemzetközi példa bizonyítja, hogy egy ilyen kreatív esemény hatására megélénkül az érdeklődés az adott desztináció iránt. A nagy olvasottságú, nemzetközi újságírók és a kiterjedt követőtáborral rendelkező véleményvezérek tudósításai egy széles réteggel ismertethetik meg Budapest gyönyörű nevezetességeit, rendhagyó attrakcióit. Ezért is vállaljuk minden szezonban, hogy egy úgynevezett hospitality tourt szervezünk a számukra, melynek köszönhetően a város szépségei mellett a magyar ízeket is, vagyis a gasztronómiai kínálatot is megismerhetik. Célunk, hogy nemcsak a tervezők kreativitásán, hanem a helyszínek változatosságán keresztül is erősítsük Budapest regionális turisztikai szerepét és úgy általában véve az országimázst is