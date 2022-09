Divatparádé a Szépművészeti Múzeumban

Bevallom, hogy tinikoromban a divatipar működéséről Az ördög Pradát visel című, mára már ikonikus film okított ki. Ugyanis akkor tudatosult bennem, mennyi kreatív energia és sok-sok ember munkája szükséges szezonról szezonra egy új kollekció bemutatásához. Amióta érdeklődni kezdtem e varázslatos szektor iránt, s izgatottan figyelem a magyar tervezők legújabb kreációit, lenyűgöz egy-egy márka forma- és mintagazdagsága.

Ha pedig a magyar és a régiós divat jelenéről és jövőjéről szeretnék többet megtudni, akkor erre idén már tizedik éve csak egy válasz lehet: irány a Budapest Central European Fashion Week (BCEFW)!

Hétvégére a Szépművészeti Múzeumba költözött a rendezvény, ahol néhány márka standdal várta a látogatókat: kozmetikumok, táskák, ékszerek és lábbelik közül is kedvünkre válogathattunk, ami nemcsak a vendégeknek, de a bemutatkozó tervezőknek is hatalmas lehetőség.

A termekbe belépve a hollywoodi filmekben megszokott látvány fogadott: sürgő-forgó emberek, sztárok és csillogás.

Az idei arculat domináns színe, a levendulalila pedig kitűnően harmonizált a neoreneszánsz és neoklasszicista stílusban épült múzeummal.

Az említett standokhoz vezetett az utam, miközben a vendégek öltözéke már önmagában kitett egy divatshow-t: élénk színek és minták, földöntúli szépségű szabások és anyagok kápráztattak el. Sikkes és eredeti szetteket láttam, azaz a magyar divatot, csak éppen nem a kifutón, hanem a való életében, a használatban, s ott is remekül megállta a helyét. A következő generáció is feltűnt a rendezvényen: a fiatal lányok hasonló lelkesedéssel és természetesen kifogástalan megjelenéssel vettek részt a programokon, s ki tudja, talán ők lesznek a jövő divatdiktátorai, tervezői. Délelőtt kezdődött a 2012-ben Tomcsányi Dóri által alapított Tomcsanyi márka bemutatója, aki a tőle megszokott mintagazdagságot, a nagyvárosi nő gardróbjának darabjait vonultatta fel. Az előző évek kollekciójában feltűnt ikonikus csíkos szatyor is újragondolt formában fog hódítani nemsokára. Igazi minta- és színkavalkádot láttam: a citrom- és narancssárga, a levendulalila, a korall, a zöld s a kék tűnt fel egy-egy ruhadarabon, amellyel – legyen az akár egy kendő vagy csak egy felső – meg lehet törni az egyhangú öltözékünket, s ruhatárunk extra darabjai lehetnek.