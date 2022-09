Piros árnyalatok bűvöletében

A Romani Design évek óta meghatározó szerepet tölt be a hazai divatiparban, különleges, modern vonalvezetésű, kézzel készített ruhákat és kiegészítőket álmodnak meg szezonról szezonra. A tervezők munkájának középpontjában saját közösségükért érzett küldetéstudatuk áll, ennek szellemében fejlesztik tovább a márkát is:

Tizenkét évvel ezelőtt alapítottuk a testvéremmel, Varga Erikával a Romani Design márkát, amelynek az elsődleges üzenete, hogy megismertesse és népszerűsítse a roma kultúrát a társadalomban. Továbbá fontos, hogy a roma közösség kulturális presztízsét, értékeit is bemutassuk. A márka indulása óta nagyon sok meghívást, múzeumi partnerséget és kreatívipari együttműködést tudhatunk magunk mögött

– hangsúlyozta az ékszer- és táskatervezés mellett énekléssel is foglalkozó Varga Helena.

A kezdetekről elmondta, hogy testvérével a divat iránti fogékonyságuk a gyermekkorban gyökerezik:

Erikával egy olyan autentikus roma közösségből származunk, ahol a mai napig nagyon fontos a hagyományos viselet, a cigány kulturális értékek ápolása. A szüleink, nagyszüleink a hagyományos ruhákat hordták, de az édesanyánk fiatal korában már beemelte a ruhatárába az akkori kor divatját, dizájndarabjait is. Valójában innen ered a Romani márka meghatározó alapja: a modern darabok és a hagyományos viselet egyedi találkozása

– folytatta a tervezőnő.

A 10. Budapesti Central European Fashion Weeken különleges anyagú, mintájú ruhákkal találkozhatott a közönség, ám azok egytől egyig a piros és annak különböző árnyalataiban pompáztak. A tervezők ezúttal a roma viseleti kultúrában meghatározó színnel dolgoztak.

– Ez a szín magában hordozza a boldogságot, az örömöt, a szerelmet, az újjászületést és a roma közösségre szintén jellemző életigenlést. Például amikor egy lány férjhez megy, a menyecskeruha is piros, tele gyöngyökkel, s a fejkendője is vörös színű. A pandémia utáni időszakot követően végre újra erőre kapunk, új dolgokat kezdhetünk el, s ez a márka életében is igaz. A Budapest Central European Fashion Weeken bemutatott kollekció színvilága ezt tükrözi vissza – mondta Varga Helena. – Úgy gondoltuk, hogy a piros szín és ennek a szimbolikája konceptuá­lisan nagyon jól vonatkoztatható egyrészt az említett időszakra, másrészt a Romani Design márka eddigi működésére is – tette hozzá.

A kollekciók a hagyományos viselet darabjait, régi anyagokat is felhasználnak. Ez pedig a brand másik fontos alappillére, a fenntarthatóság szempontjából is fontos.

A Romani Design életében kulcsszerepet tölt be a fenntarthatóság hiteles képviselete. S ebben a kollekcióban ezt úgy emeltük egy következő szintre, hogy főként Best of Romani-darabokat láthatott a közönség, melyek szabásmintáit azóta őrizzük, mióta először elkészültek. Tehát a hulladékmentesség jegyében ezeket a szabásmintákat újragondoltuk, s így készültek el az üveggyöngyökkel díszített új ruhák, melyek mind kézi munkák. A fenntartható divat jegyében ez egy olyan attitűd, mely a közeljövőben talán majd más tervezőket is inspirálni fog

– emelte ki a tervezőnő.

A divatshow-t Varga Helena és zenekara játéka tette még különlegesebbé. Helena magyar és cigány nyelven is énekelt. Mint mondta, lényeges számára a kettős identitás megélése, és az is, hogy a többségi társadalomhoz és a roma közösséghez is eljussanak az általuk képviselt üzenetek. Majd így fogalmazott: