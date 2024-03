Magyar zongoravirtuóznak is van oka izgulni az Oscar-gála miatt

Az persze nem nagy csoda, hogy a barcelonai filmesek rátaláltak Bence egyedi zenéjére, hisz immár 2.5 millióan követik a legnagyobb közösségi oldalon, videóit már több mint egymilliárd alkalommal nézték meg az interneten. Péter Bence követői közt szerepel például az Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas Hans Zimmer is, aki be is kommentelte az egyik videóját.