Itthon még nem látott sztárok a családias fesztiválon

Badacsonyi Tamás kifejtette: a június 28-tól három napon át zajló Örvényesvölgy fesztiválon négy külföldi zenei sztár szerepel, akik korábban még nem léptek fel Magyarországon.



Az egész családnak tartogat izgalmas programokat az Örvényesvölgy fesztivál. Fotó: Katona Tibor/MTI

Az Örvényesvölgy programjai

Pénteken érkezik az Egyesült Államokból Morris Madrone és zenekara, valamint Steffen Morrison soulénekes fúvósokkal kiegészített együttesével. Szombaton áll a színpadra a funky-dzsessz műfajban alkotó olasz gitárvirtuóz Giacomo Turra, majd Matteo Bocelli – a tenor Andrea Bocelli fia –, akit itt a Savaria Szimfonikus Zenekar kíséri.

A hazai előadók között van Mr. Moodburn a fúziós dzsessz képviselőjeként, illetve a blues-dzsessz-funky műfajában népszerű Jambalaya.

A fesztiváligazgató kitért arra is, hogy a koncertek mellett irodalmi és gyerekprogramok, széles gasztronómiai kínálat és túralehetőségek is várják a látogatókat.

A Szeretünk Zala Egyesület napközben történelmi-természeti témájú gyalogtúrákat szervez, de zalai ízeket és termékeket készítő termelőket is bemutat. E-bike túrákat is tartanak, a résztvevők meglátogatják a Zala-völgyi nyitott portákat, de az egykori pálos kolostor régészeti emlékeivel is megismerkedhetnek.

A gyerekeknek bábszínházi előadásokat, koncerteket kínálnak, az előadók között szerepel Szirtes Edina Mókus, Kárász Eszter és az Eszter-Lánc mesezenekar, de Vitéz Lászlót is láthatják a legkisebbek.

A felnőttek irodalmi programjainak részeként mások mellett Scherer Péter tart előadást, női irodalmi szerzők tartanak kerekasztal-beszélgetést, de versfülkébe is beléphetnek az érdeklődők – sorolta Badacsonyi Tamás.

Emlékeztetett arra is, hogy az Örvényesvölgy fesztivál helyszíne egy családi birtok, ahol a hely méretéből adódóan legfeljebb naponta 3500 embert tudnak fogadni.

Közönségfelmérésük alapján a családias hangulat a legfontosabb a látogatóknak, illetve az is, hogy nincs még egy olyan magyarországi fesztivál, amely főként a 40-50 év feletti korosztálynak szól.