Andrea Bocellinél járt a Kossuth Rádió – Matteo, a világsztár fia Magyarországon ad koncertet

– Ez egy távoli és szinte lehetetlen álomnak tűnt, de aztán sikerült. Nagy tisztelői vagyunk az édesapjának, Andreának, és hát a gyerekei is elképesztőek, nem csak Matteo, hanem ott van a kis Virginia is, aki már bontogatja a szárnyait. Pár év és ő is a nagy színpadokra kerül – tette hozzá Badacsonyi Tamás, aki közeli kapcsolatot ápol a családdal.