Nemzetközi sztárok a hétvégén a Budapest Parkban

Július 12-én 17 órától az elektronikus zene Mekkájává változik a Budapest Park: az estét Budai nyitja, akit a technó világ egyik legikonikusabb kortárs DJ/producere, Nicole Moudaber követ majd, aki sötét és érzelmes technó szettjeivel már bejárta az egész világot Amerikától kezdve Ázsián át Amerikáig. Utána érkezik az elektronikus zene úttörője, az acid house veteránja, a technó bajnoka és Ibiza királya – egy igazi legenda, Carl Cox csavar egyet a potméteren, és egy különleges, hybrid set névre hallgató műsorral érkezik a magyar közönséghez, aminek különlegessége, hogy dobgépet, szintetizátorokat és egyéb eszközöket is használ, és ebbe olvasztja bele világhíres DJ szettjét. És itt még közel sincs vége az estének! 22 órától ugyanis négy helyszínen folytatódik a neves szervezőcsapatok nevével fémjelzett buli, ahol a hazai és a nemzetközi élvonalból váltják egymást a DJ-k. A nagytánctéren a Technokunstot hallhatjuk, Isu és Dork mellett Spanyolország legendás technó producere, ​​Cristian Varela is színpadra lép, akinek több mint 25 éves karrierjéről dokumentumfilm is készült.

Carl Cox péntek este érkezik a Budapest Parkba. Fotó: Budapest Park

A Dzsungel színpad házigazdája a Pure Lust lesz: Daniel Ban és Daniel Santiago mellett az egyedi, eklektikus hangzásról ismert olasz Whitesquare érkezik, aki mesterien ötvözi a house-t és a technót, ezzel utánozhatatlan atmoszférát teremtve. Az elektronikus zenei berkekben zseniként emlegetett producer kiváló érzékkel nyúl a különböző műfajokhoz, és sokszínű szettjeivel hívja táncra a közönséget.

Ezen az estén még a Retróban is az elektronikus zenéé a főszerep: a House Piknik Stage-n Antique, Tamas Szabo, T:Maniak és B&E mellett a modern kori house egyik legkiemelkedőbb DJ-je, Nick Curly is fellép. És ha mindez nem lenne elég, a Hoppá helyszínen a Crime csapata lesz a rezidens – Crime, Hexcode és Daniel Moritz játszik majd. Pénteken tehát igazán jót csemegézhetünk az elektronikus zene kiemelkedő producereinek szettjein, ahol a legmenőbb DJ-k sora váltja egymást. A 22 órától kezdődő bulikra a belépés Carl Cox koncertjeggyel ingyenes.

És itt még nincs vége: július 14-én ugyanis szintén az elektronikáé a főszerep, még ha egy kicsit másképp is. A Thievery Corporation ugyanis harmadszorra tér vissza a Park színpadára színes zenei világával.

Eric Hilton és Rob Garza még a 90-es évek derekán kezdtek el együtt zenét írni, amikor a mára kultikussá vált Eighteenth Street Lounge-ban megismerkedtek Washingtonban. A közös pont a klubélet szeretetén túl a dub, a bossa nova és a jazz iránti rajongásuk volt, amelynek köszönhetően elkezdtek kísérletezni a műfajok kombinálásával, és megalapították a klub nevét viselő kiadót is. Így születtek a Shaolin Satellite és a 2001: a Spliff Odyssey single-ök, majd a Sounds from the Thievery Hi-Fi című debütáló lemezük, amelyet hamar megszeretett a közönség az újszerű, műfaji sokszínűsége miatt, és meghódították vele a downtempo szerelmeseit.